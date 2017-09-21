Suzuki’nin DF350A motoru inovasyon ödülü kazandı

İSTANBUL, (DHA)- Suzuki Motor Corporation\'ın 350 beygir gücüne sahip dört zamanlı dıştan takma yeni motoru DF350A, 19-21 Eylül 2017 tarihleri arasında Tampa Florida\'da düzenlenen Uluslararası Tekne Üreticileri Sergi ve Konferansı\'nda (IBEX), Ulusal Denizcilik Üreticileri Derneği (NMMA) tarafından dıştan takma deniz motorları için verilen 2017 IBEX inovasyon ödülüne layık görüldü.

IBEX İnovasyon Ödülleri, deniz motorları teknolojisine yönelik bünyesinde farklı teknolojik yenilikler barındıran ve tüketiciye pratik, düşük maliyetli ve bir çözüm sunan yeni ürünlere verilen en prestijli ödüllerden biri. Hem ödülü değerlendiren hem de motorun teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, \"Üstün özellikleriyle öne çıkan ödüllü yüksek performanslı DF350A motor Suzuki’nin dıştan takma motorlarında ilk kez uygulanan kontra döner pervaneli Suzuki Dual PropSystem (çift pervaneli) sayesinde mükemmel yön dengesi sunuyor. Hava emiş verimliliğini arttıran Suzuki\'nin benzersiz Direct Intake System ve Suzuki Dual Louver System, sayesinde 4.390 cc hacimli dört zamanlı V6 motor kompakt boyutta yüksek güç üretimi gerçekleştiriyor\" dedi.

Sadece otomobil ve motosiklet de değil deniz motorlarında da iddialarını sürdürdüklerini belirten Karaarslan, \"Bu ödül Suzuki’nin deniz motorlarında kullanmış olduğu ileri teknolojiyi belgeliyor. Yeni V6 motorumuzu 2018 Şubat ayında İstanbul CNR Expo’da gerçekleştirilecek olan Boat Show’da tüketicinin beğenisine sunacağız. Satışa sunulmadan ödül alan motorumuzun yüksek satış adetlerine ulaşacağından eminim” ifadelerini kullandı.

\"MOTOR AVRUPA PAZARLARI DA DAHİL TÜM DÜNYADA SATIŞA SUNULACAK\"

Suzuki\'nin bu ödülle sekizinci kez dört zamanlı dıştan takma motoruyla inovasyon ödülü almış olduğunu belirten Karaarslan, \"Böylece Suzuki endüstrinin deniz motor kategorisinde en çok ödül alan marka olarak öne çıkarken, söz konusu ödüller Suzuki’nin gelişmiş teknolojisini belgeliyor. Daha çok büyük tekneler ve cruiser tipi teknelerde kullanılan DF350A Haziran ayında ABD’de ve Eylül ayında ise Japonya’da lanse edildi. Motor Avrupa pazarları da dahil tüm dünyada satışa sunulacak. Suzuki Türkiye ödüllü motoru 9-18 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Avrasya Boat Show 2018’te tanıtacak\" diye konuştu.

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