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Ekonomi

Suzuki'den özel bakım kampanyası

İSTANBUL, (DHA)-SUZUKİ sahiplerine özel uygulanacak olan periyodik bakım kampanyası, 16 Aralık'a kadar geçerli olacak

15 Kasım 2018 15:50

İSTANBUL, (DHA)-SUZUKİ sahiplerine özel uygulanacak olan periyodik bakım kampanyası, 16 Aralık\'a kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzerindeki tüm Suzuki otomobil modellerinde, işçilik ve yedek parçada tam yüzde 30 indirim uygulanırken, check-up hizmeti ücretsiz gerçekleştirilecek.

Otomotiv dünyasının Japon markası Suzuki’de, Suzuki sahiplerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya devreye alınıyor. 16 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzeri tüm Suzuki otomobil modelleri için check-up hizmeti ücretsiz olarak sunulurken, yedek parça ve işçilikte tam yüzde 30 indirim uygulanacak. Üstelik yeni bir Suzuki sahibi olmak isteyen sevdiklerini yetkili satıcılara yönlendiren otomobil severleri de özel sürprizler bekliyor.

 

 

 

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