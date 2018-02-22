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Ekonomi

Suzuki yeni modelleriyle Motobike İstanbul Fuarı'nda

İSTANBUL, (DHA)- MOTOSİKLET markalarından Suzuki, Türkiye'nin en önemli motosiklet fuarı Motobike İstanbul'a katıldı

22 Şubat 2018 22:19

İSTANBUL, (DHA)- MOTOSİKLET markalarından Suzuki, Türkiye\'nin en önemli motosiklet fuarı Motobike İstanbul\'a katıldı.

Suzuki V-Strom 250/ABS, Suzuki V-Strom 650/ABS, Suzuki GSX-S 125/ABS, GSX-S 750/ABS, Suzuki GSX-R 125/ABS ve Suzuki GSX-R 1000R/ABS modelleriyle fuarda yer aldıklarını belirten Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan \"Fuarda özellikle Suzuki müşterileri için kredi kartına 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyoruz\" dedi.

\"AYTEMİZ İLE BİRLİKTE YAKIT İNDİRİMİ SUNUYORUZ\"

Yeni modellerin tüm ihtişamıyla motosiklet severleri beklediğini söyleyen Ümit Karaarslan, \"Suzuki\'nin geleneksel güç odaklı stratejisinin yanında güvenliğe önem veren yenilikleri  var. Fren sisteminden, sürüş keyfinden kaynaklanan yeni sistemler var. Bunlar daha önce olmayan özelliklerdi. Yakıt tüketiminde yapılan ekstra kolaylıklar var. Ayrıca bu sene fuarda, özellikle Suzuki müşterileri için kredi kartına 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyoruz. Aynı şekilde motosiklet alanlara da Aytemiz ile birlikte yakıt indirimi sunuyoruz. Kısaca yeni modellerle bu sene hem güç hem keyif dolu bir stantla beraberiz\" diye konuştu.

SUZUKİ\'NİN YENİ MODELİ DİKKAT ÇEKTİ

Supersport sınıfının yeni üyesi GSX-R 125/ABS, aerodinamik gövdesi, LED farları, çok fonksiyonlu LCD göstergesi, anahtarsız çalıştırma sistemi gibi birçok önemli teknolojik donanımla motosiklet tutkunlarının karşısına çıkıyor. GSX-R serisinin en tepesinde bulunan GSX-R 1000R ABS modeli ise, güç ve performans karakteriyle dikkat çekiyor. GSX-S serisi, özellikle GSX-S125 ve GSX-S750 modelleriyle motosiklet severlerin karşısına çıkıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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