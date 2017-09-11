Suzukı Vitara'nın Ocak-Ağustos satış rakamları açıklandı

İSTANBUL,(DHA)- Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Ocak-Ağustos 2017 tarihleri arasında Suzukı Vitara\'nın bin 944 adetlik satış performansına ulaştığını açıkladı. Özellikle kullanım kolaylığı ile ailelerin tercihi olduğunu belirten Karaarslan,\"B-SUV segmentinin en çok satan modeli olan Suzuki Vitara; zengin donanımı, kullanım kolaylığı ve geniş yaşam alanıyla ailelerin öncelikli tercihi oldu. Suzuki Vitara 120 HP gücünde 1,6 litre benzinli ve 140 HP gücünde 1,4 Direct Injection Turbo Boosterjet benzinli olmak üzere iki farklı motor alternatifi ve GL+ ve GLX olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor\" dedi.

Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Suzukı Vitara Ocak-Ağustos\'ta bin 944 adet sattığını ve kendi sıfının lideri olduğunu aktardı.Satış rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaarslan, Vitara\'nın teknik özelliklerine ilişkin bilgi vererek şöyle konuştu:

\"SUV ve kompakt otomobil uzmanı Suzuki, Vitara ile segmentteki iddiasını sürdürüyor. Kompakt boyutlarıyla rahat bir kullanım sunan ve zengin donanımlarıyla yolculukları keyfe dönüştüren Suzuki Vitara geniş yaşam alanı ve bagaj kapasitesiyle ailelerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Suzuki Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, Radar Fren Destek Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da ayrıca kullanıma sunulmaktadır.Son derece gelişmiş bir multimedya ve navigasyon sistemine sahip olan yeni Suzuki Vitara, 10,1 inçlik dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemi, navigasyon,Bluetooth ve USB girişi özellikleriyle otomobil kullanıcılarına çok daha eğlenceli ve keyifli bir sürüş vaat ediyor\"

\"SUZUKİ VİTARA TÜKETİCİNİN GÖNLÜNÜ KAZANDI\"

Tüketicinin Suzuki Vitara’ya olan ilgisinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Karaarslan, “Satışa sunulduğu günden bu yana yoğun bir talep söz konusu. Uygun fiyatı, kullanım kolaylığı, zengin donanımı ve tutumlu motorlarıyla Vitara, tüketicinin gönlünü kazandı. 2017 yılının ilk 8 aylık döneminde 1.944 adet satan Vitara, SUV segmentinde kendi sınıfında en çok tercih edilen model oldu. Biz de müşterilerimizin talebini karşılamaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

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