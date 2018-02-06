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Ekonomi

Suzuki Marin Avrasya Boat Show'da en güçlü deniz motorunu sergileyecek

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Suzuki Marin, dünyanın en büyük Boat Show fuarlarından biri olan CNR Avrasya Boat Show’da yeni amiral gemisi Suzuki DF 350A modelini deniz tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor

06 Şubat 2018 20:25

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Suzuki Marin, dünyanın en büyük Boat Show fuarlarından biri olan CNR Avrasya Boat Show’da yeni amiral gemisi Suzuki DF 350A modelini deniz tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Denizcilik alanında dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, bu yıl 13’üncü kez kapılarını deniz severlere açıyor.
Türkiye’de Doğan Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Suzuki Marin, 10-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’de düzenlenecek fuarda Türkiye’deki en güçlü ve yenilikçi modelini deniz tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Dört zamanlı dıştan takma deniz motorlarında bir devrim niteliğinde olan ters dönüşlü çift pervane sistemine sahip Suzuki DF 350A, yüksek performansına rağmen sunduğu düşük yakıt tüketimiyle fuarın en iddialı modelleri arasında yer alıyor. Ayrıca, çift dönüşlü pervane sisteminin yüksek itiş gücü sayesinde hızlı ivmelenmenin yanı sıra teknenin daha kısa mesafede durmasını sağlıyor.
Suzuki DF 350A’da bulunan ters dönüşlü çift pervane teknolojisi, her iki pervanenin farklı yönlerde dönmesini sağlayarak su üzerinde olağanüstü dengeli ve güvenli bir seyir sağlıyor.
350 HP’lik güce sahip olan model, dişli kutusunun gelişmiş tasarımı sayesinde suyun sürtünme direncini en aza indirerek yakıt tüketiminin minimumda kalmasıyla rakiplerinden ayrışıyor.

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