Suzuki Ecstar Ekibi 2018 MotoGP sezonunda iddialı

İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Motosiklet dünyasının tecrübeli markalarından Suzuki\'nin MotoGP\'de mücadele eden ekibi Suzuki Ecstar, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Önemli bir yatırımla yenilenen Suzuki GSX-RR modeliyle MotoGP\'ye katılacak olan genç pilotlar Andrea Iannone ve Alex Rins, geçtiğimiz yıl edindikleri önemli tecrübelerle bu sezon tarih yazmayı hedefliyor.

Motosiklet dünyasının lider markalarından Suzuki\'nin MotoGP\'de boy gösteren Suzuki Ecstar ekibi, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyük yatırımlarla geliştirilen Suzuki GSX-RR, yeniden optimize edilen teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Suzuki\'nin MotoGP\'ye dönüşünden bu yana tanıttığı dördüncü motosiklet olan yeni GSX-RR\'ın testleri tamamlanırken, Sepang Uluslararası Yarış Pisti\'nde ilk kez görücüye çıktı. 1000 cc hacmindeki dört silindirli motoru 240 HP güç üreten GSX-RR\'ın son hızıysa 330 km/s\'nin üzerinde sonlanıyor. Karbon seramik Brembo fren sistemi ve Öhlins süspansiyon sistemiyle donatılan motosikletin yazılımıysa tecrübeli İtalyan üretici Magneti Marelli tarafından geliştirildi.

Ecstar\'ın geçmişi 70\'lere dayanıyor

Hamamatsu merkezli Suzuki Ecstar ekibi, MotoGP’nin en popüler ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Japon üreticinin yarış takımının geçmişiyse 1970’lere dayanıyor. Efsanevi İngiliz pilot Barry Sheene’ın 500 cc sınıfında ilk şampiyonluğunu 1976 yılında kazanırken, sonrasında mirası Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz ve Kenny Roberts Jr. gibi isimler devraldı ve İngiliz pilot Barry Sheene’ın zaferini yine 500 cc sınıfında altı şampiyonluk takip etti. Ekip en son zaferini ise 2016 yılında İngiltere’nin efsanevi Silverstone pistinde elde etti.

Geleceğin şampiyonları Suzuki Ecstar\'da

1989\'da Vasto\'da dünyaya gelen Andrea Iannone, sınırları zorlayan ve heyecan verici sürüş stili ile öne çıkan pilot kısa sürede sergilemiş olduğu performansla dünyanın en hızlı pilotları arasına girdi. Geçen yılın ardından GSX-RR’ye daha fazla adapte olan İtalyan pilot, yeteneğini göstermek için ikinci bir şansa sahip olacak ve ilk beşe girmeyi hedefleyecek. Ekibin ikinci pilotu olan Alex Rins ise 1995 yılında Barselona’da doğdu ve MotoGP yolculuğuna geçtiğimiz sene başladı. Motosiklet sürmek için doğal bir yeteneğe sahip olan Rins, 2017 sezonunu üst sınıfın inceliklerini öğrenmek için geçirdi. 2018 sezonunda bir yandan gelişimini sürdürmeye devam edecek olan Rins, diğer yandan dünyanın en iyi pilotları arasına girmeye çalışacak. (Fotoğraflı)