Suzuki bayram kampanyası yapıyor

İSTANBUL, (DHA) MOTORLU taşıt markası Suzuki, geçtiğimiz yıl yenileyerek Türkiye piyasasında satışa sunduğu SUV modeli Vitara için bayram kampanyası düzenledi. Vitara, bayrama özel 3 bin Türk Lirası takas indirimi veya 20 bin Türk lirası\'na 12 ay yüzde 0 faiz veya 60 bin Türk Lirası\'na 24 ay, yüzde 0,97 faiz imkanıyla 89 bin Türk Lirası\'ndan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Vitara çevre dostu ve tutumlu iki farklı benzinli motor ve donanım seçenekleriyle satışa sunulacak.

SUV ve kompakt otomobil uzmanı Suzuki, Vitara ile iddialı olduğunu ifade ederken, araç ile ilgili bilgiler verdi ve şunları söyledi:

\"Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Suzuki Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, Radar Fren Destek Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurlarıda ayrıca kullanıma sunulmaktadır.

Son derece gelişmiş bir multimedya ve navigasyon sistemine sahip olan yeni Suzuki Vitara,10,1 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, navigasyon,Bluetooth ve USB girişi özellikleriyleotomobil kullanıcılarına çok daha eğlenceli ve keyifli bir sürüş vaat ediyor.\"

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