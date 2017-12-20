Suzan Sabancı Dinçer: Yönetim Kurullarına giren kadınlar rol model oluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - \"Yönetim Kurulunda Kadın Programı\"nın üçüncü döneminin başlaması nedeniyle düzenlenen gala yemeğinde konuşan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Danışma Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, yönetim kurullarına giren kadınların, organizasyon bünyesinde çalışan diğer kadınlar için rol model olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye olan Suzan Sabancı Dinçer “Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, ekonomik ve toplumsal açıdan ülkemize katkı sağlayacak bir oluşum. 2012’den beri bu yolda yürüyoruz. Şirketlerin yönetim kurulunda kadınların yer alması diğer kadın yöneticileri hem motive ediyor hem de cesaret veriyor. Bu anlamda rol modelleri oluyor” dedi.

Programa katılan 90 kadından 37’si yönetim kuruluna atandı

Yönetim kurullarına girmeye aday kadınlara, Türk iş dünyasının en etkin iş insanları ve kanaat önderlerinden mentorluk alma imkanı tanıyan Yönetim Kurulunda Kadın Programı’na, bugüne kadar 90 kadın Menti ve 65 Mentor dahil oldu. Toplam 90 kadın liderden 37’si, programda yer aldığı süre içinde bir ya da daha fazla yönetim kurulu üyeliğine atandı. Programın 3. Dönemi, aralık ayı itibarıyla başladı. Bağımsız yönetim kuruluna atanma beş, kendi şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanma 20 oldu. 20 kişi de farklı şirket ve dernekte yönetim kuruluna girdi.

Hande Yaşargil: Yeni dönemde koya uygulanmasını bekliyoruz

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil yeni döneme ilişkin beklenti ve hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Yönetim kurullarına daha fazla sayıda kadın üye girmesini sağlamak için kota uygulanmasını bekliyoruz. Bu yolda yürürken yanımızda daha fazla erkek görmek istiyoruz. Konunun sadece kadınlarla ilgili olmadığının altını çizmek istiyoruz. Bu sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda önemli bir engel ve bu yolu, kadın-erkek hep birlikte açmalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konusu, Birleşmiş Milletler 2030 gündeminin tüm hedeflerinde yer alıyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair ayrı bir hedef (Hedef 5) de bulunuyor. Hedef 5 uygulandığı takdirde, 2030 yılında sürdürülebilir, geçici olmayan, sağlam temelli toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmış olacağız.”

Araştırmalar, kadınların işgücüne katılımının hem dünya hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir büyüme fırsatı yarattığına işaret ediyor. Global yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey’in ‘Women Matter Türkiye 2016 Türkiye’nin Potansiyeli: Kadının İş Dünyasındaki Yeri’ başlıklı çalışmasında, küresel ekonomide, kadınların iş gücüne katılımının artmasıyla 2025\'te 12-28 trilyon dolar seviyelerinde bir büyüme gerçekleştirilebileceği, Türkiye’nin de GSYH\'sini 2025’te yaklaşık yüzde 20 artırma potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.

Türkiye\'de yönetim kurullarında kadın oranı beş yılda yüzde 12.4\'e yükseldi

Aynı araştırmaya göre, üst yönetimde kadın temsil oranı Avrupa’da yüzde 20, ABD’de yüzde 17 düzeyindeyken; Türkiye’de Yönetim Kurulunda kadın temsil oranı son beş yılda yapılan çalışmalar neticesinde yüzde 11,5’ten ancak yüzde 12,4 seviyesine yükseldi.

Derneğin çalışmalarına baz oluşturan Yönetim Kurulunda Kadın Programı, Yönetim Kurulu Üyeliği alanında saygın akademik kurumların akredite ettiği, Türkiye’nin ilk ve tek sertifika programı olma özelliği taşıyor. Program, Türk iş dünyasının en etkin iş insanları ve kanaat önderlerinden mentorluk alma imkanı tanıyor. 18 ay süren her dönemde ‘Mentorlar’ yeni bir kadın ‘Menti’ ile çalışıp, onların Yönetim Kurulu rollerine hazırlanmasında önemli bir rol üstleniyorlar.

Gecede yeni dönem mentor-menti eşleşmeleri açıklandı

Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın da aralarında olduğu deneyimli birçok yönetim kurulu üyesinin programın yeni döneminde mentorluk yapacakları isimler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Arzuhan Doğan Yalçındağ Yapı Kredi Bankası Mali İşler Grup Direktörü Seda İkizler’e mentorluk yapacak. Hürriyet CEO’su Özgür Tokgöz ise BK Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Karaçam’dan mentorluk alıyor olacak.

Programa menti olarak katılan fakat bu yıl ilk kez mentor olan Borsuan Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Canan Ercan Çelik ise programa kamu sektöründen katılan ilk mentiye mentorluk yapıyor olacak. Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz’ün mentoru olacak.

Geceye katılan Turkcell, Borusan, Unilever, Vodafone, Yıldız Holding, Koç Holding, Akbank, Mercedes gibi birçok kurumdan üst düzey yöneticilerin mentorluk yapacağı isimler de açıklandı. (Fotoğraflı)