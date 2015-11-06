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Suyunu komşu köylere vermemek için jandarmanın müdahalesine uğrayan köyün tercihi AKP

182 seçmenin yaşadığı Tatar Köyü'ndeki sandıktan, AKP'ye 155 oy çıktı

06 Kasım 2015 00:29

Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde arazi suyunu komşu köylerle paylaşmak istemediği için gaz ve sulu müdahale ile karşılaşan Tatar Köyü'nde 1 Kasım'da yapılan seçimde AKP birinci parti çıktı.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Tatar Köyü'nde yaşayanlara, kendi köylerindeki su kaynağından başka köylere su verilmesine karşı çıkarak iş makinelerini engellemeleri üzerine polis ve jandarma ekipleri TOMA ve gaz bombası ile müdahale etmiş, çıkan olaylarda 1'i asker 4 kişi yaralanırken, 15 köylü de gözaltına alınmıştı.

Yaşananların ardından Kaymakamlığın devreye girmesiyle köyler arasında protokol imzalanarak su sorunu çözülmüş ve gözaltına alınan köylüler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Pazar günü gerçekleşen 1 Kasım Erken Genel Seçimi'nde Tatar köyünün sandığından AKP birinci çıktı. Toplam 182 seçmenin oy kullandığı sandıkta AKP'ye 155, CHP'ye 10, MHP'ye 8, BBP'ye 4, SP'ye 2, Vatan Partisi'ne 1 oy çıktı. 2 Oy ise geçersiz sayıldı

 

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