Sularını paylaşmak istemeyen köylülere biber gazlı müdahale

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Tatar Köyü'nde yaşayanlara, kendi köylerindeki su kaynağından başka köylere su verilmesine karşı çıkarak iş makinelerini engellemeleri üzerine polis ve jandarma ekipleri TOMA ve gaz bombası ile müdahale etti. Olaylarda 4 kişi yaralanırken, bazı köylüler gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Suşehri merkeze 30 kilometre uzaklıktaki 160 haneli Tatar Köyü arazisinden çıkan ve sulama amaçlı kullandıkları kaynak suyunun, komşu köyler Eskimeşe, Gökçekent ve Akıncı'ya kapalı şebeke suyu olarak bağlanması amacıyla İl Özel İdaresi'nce proje hazırlandı. Ancak projeye karşı çıkan Tatar Köyü sakinleri 27 Nisan'da firmaya ait iş makinelerinin köye girişine izin vermedi.

İlgililerin yaptığı görüşmelerin ardından aradan 5 ay geçtikten sonra projenin devamı için müteahhit firma ile İl Özel İdare Müdürlüğü görevlileri dün de jandarma eşliğinde köye giderek kapalı şebeke güzergah çalışması yapmak istedi. Suyun tamamının kapalı şebekeye alınmasına karşı çıkan köylüler bir kez daha köy girişini kapatarak çalışma yapılmasına izin vermedi.

Nöbet bekleyen aralarında kadınların da bulunduğu köylüler projede değişiklik yapılmaması durumunda tepkilerini sürdüreceklerini dile getirdi. Jandarma ekiplerinin köylüleri ikna çabaları da sonuç vermedi.

Bu sabah müteahhit firma yetkilileri jandarma eşliğinde köye gitti. Polis ekipleri de jandarmaya destek verdi. Köylüler girişi barikatla kapatıp bayrak açarak yine geçişe izin vermek istemedi. Köylüleri ikna etme çalışmaları sonuç vermeyince ekipler müdahale etti. Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir TOMA tazyikli su sıkarken, jandarma da gaz bombasıyla müdahale etti. Köylüler de taş atarak karşılık verdi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 1 asker ile 3 köylü hafif yaralandı. Gazdan etkilenerek fenalık geçirenlere köy girişinde hazır bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Bazıları ise hastaneye sevk edildi. Olayların ardından firma yetkililerinin köyden işin başlatılacağı kaynak alanına geçişi jandarma kontrolünde sağlandı. Çıkan olaylar nedeni ile bazı köylüler gözaltına alındı.