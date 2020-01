Suyunu kesen ev sahibini öldürdü!

Adana'da 65 yaşındaki Bekir Os, sürekli suyunu kestiği gerekçesiyle ev sahibi 40 yaşındaki Mehmet Sadi Can'ı tabancayla öldürdü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde bakkallık yapan Mehmet Sadi Can, 2 katlı müstakil evinin üst katını Bekir Os'a kiraya verdi. Can, ruhsatsız olduğu iddia edilen evin üst katına elektrik ve suyu, kendi sayaçlarından çektiği hatlar üzerinden vermeye başladı. Ancak dün Mehmet Sadi Can, su kullanımı nedeniyle kiracısı ile tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Bekir Os, akşam eve geldiğinde suyunun akmadığını görünce, alt kattaki ev sahibinin evine indi. İddiaya göre zili çalan Bekir Os, kapıyı açan 4 çocuk babası Mehmet Sadi Can'a ruhsatsız tabancasıyla kurşun yağdırdı. Karın boşluğu ve ellerine 5 kurşun isabet eden Mehmet Sadi Can, ambulansla götürüldüğü Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Bekir Os, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesinde Can'ın kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen katil zanlısı Os'un üzerinden 40 mermi çıktı. Tabancayı kendini korumak için Suriyeli bir arkadaşından satın aldığını söyleyen Bekir Os, "Suyumu kapatıyor, sabaha kadar susuz kalıyorum. Mafya gibi hareket ediyor, beni öldürmek istiyordu. Ben Atatürk'ün askeriyim, beni kimse öldüremez" diye ifade verdi.

Fötr şapkası ve çizmeleri ile dikkat çeken Bekir Os, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Os, nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.