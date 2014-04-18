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Dünya
Deutsche Welle

Suyun altında hayatta kalma mücadelesi

Güney Kore açıklarında meydana gelen gemi kazasında, ölü sayısı artıyor. 270 yolcuyu arama kurtarma çalışmaları devam ederken, geminin komutasıyla ilgili bilgiler elde edildi.

18 Nisan 2014 16:03


Güney Kore'nin güneybatı açıklarında çarşamba günü meydana gelen gemi kazasında cuma günü ilk kez geminin suyun altındaki bölümlerine ulaşıldı. Güney Kore radyosu KBS, dalgıçların ilk kez geminin su altındaki en derin bölümlerine girebildiğini bildirdi.

470 yolcunun bulunduğu gemide, ölenlerin sayısının 28'e çıktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Cesetlerin suyun üstüne çıkmasıyla bulundukları bildiriliyor. Sevol adlı gemide seyahat eden 470 yolcunun şimdiye kadar 180'i kurtarıldı. Kayıp olan ve geminin suyun altında kalan bölümlerinden birinde sıkışıp kaldıkları tahmin edilen yaklaşık 270 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dalgıçlar, yolcuları kapalı kaldıkları yerlerden çıkarmaya çalışacak, ancak kaç kişinin hayatta kalmış olabileceği bilinmiyor. Uzmanlar, yolcuların bir hava boşluğu bulmaları durumunda, hayatta kalabileceklerini belirtiyor. Ancak suyun ısı dereceleri nedeniyle yolcuların ancak iki gün yaşama şansları olduğu da ifade ediliyor. Yolcuların 300'e yakınının okul gezisindeki öğrenciler olduğu açıklandı.

'Kaptan dümenin başında değildi'

Kazaya ilişkin soruşturma devam edereken, gemi kaptanı Lee Jun Seok'un kaza anında dümenin başında olmadığı anlaşıldı. Savcılık ve polis yetkilileri, kaptanın, komutayı henüz bir yıl deneyimi olan ücümcü kaptana verdiğinin anlaşıldığını açıkladı. Lee'nin kaza anında nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Güney KoreKoreKBSLee Jun SeokDeutsche Welle Türkçe DW/dpa GA/BÖ

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