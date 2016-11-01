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Yaşam

Suyu kesilen köyün muhtarı: İnsanımız cünüp geziyor

"Su yüzüne konu komşuyla da kötü oluyoruz"

01 Kasım 2016 17:20

Niğde'nin Çamardı İlçesi'ne bağlı Yelatan köyünde yaşanan su sıkıntısından dolayı köyün muhtarı İrfan Aslan "Vatanadaşlarımızın çoğu cünüp geziyor" dedi.

Muhtar Aslan su sıkıntısına ve kesintilere tepki göstererek "Suyumuz az geliyor yetersiz geliyor. Evlerimiz engebeli olduğunda aşağıdaki evlere su varıyor yukarıdaki evlere varmıyor. Bunun için durmadan su kesintisi uygulamak zorunda kalıyoruz. Gurbetçi ve yaylacı vatandaşlarımız yoğun olduğu zaman köyde her zaman istedikleri zaman su alamıyorlar. Lavabo ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Su ihtiyaçlarının hiçbirini gideremiyorlar. Vatandaşlarımız çoğu zaman cünüp geziyorlar. Günlerce su çıkmıyor. Herkes işçi burada. Gariban bir köy. Ben oğluma iş istemiyorum. Köylüme de fabrika istemiyorum" diye konuştu.

 

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

 

Köy sakini; ‘’Abdest almakta güçlük çekiyoruz. Adamı atı yok arabası yok su getirecek durumu yok yaşlı ne yapacak bu adam abdest alamıyor haliyle" dedi.


Diğer bir köy sakini de; "Su yüzüne konu komşuyla da kötü oluyoruz. Bana gelse ona gelmez ona gelse bana gelmez" diye tepki gösterdi.

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