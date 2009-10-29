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Çevre

Suyu görünce göçü ertelediler

Dünyanın en önemli sulak alanlarından İzmir Kuş Cenneti, Gediz Nehri'nden verilen suyla hayat buldu.

29 Ekim 2009 02:00

Dünyanın en önemli sulak alanlarından İzmir Kuş Cenneti, Gediz Nehri'nden verilen suyla hayat buldu.



Dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan İzmir Kuş Cenneti’nde kuşlar, diğer memeli hayvanlar ve zengin bitki türünün geçen yıl olduğu gibi kuraklıktan etkilenmemesi için Gediz Nehri’nden kanallarla su verildi.

Bir yıldır besleniyor

Suyun gelmesiyle birlikte cennet yine eski canlılığına kavuştu. Buradaki bitki örtüsü yeşerdi, kuş sayısında artış oldu. Göç mevsimi olmasına rağmen başta kuğular olmak üzere birçok kuş türü sulak alanda kalarak göçü erteledi. Yağmurların da başlamasıyla birlikte cennette su bolluğunun daha da artacağı belirtildi. Yetkililer İzmir Kuş Cenneti’ne bir yıldır kesintisiz olarak kanallarla su verildiğini belirtti.

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