Suyu görünce göçü ertelediler

Bir yıldır besleniyor

Dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan İzmir Kuş Cenneti’nde kuşlar, diğer memeli hayvanlar ve zengin bitki türünün geçen yıl olduğu gibi kuraklıktan etkilenmemesi için Gediz Nehri’nden kanallarla su verildi.Suyun gelmesiyle birlikte cennet yine eski canlılığına kavuştu. Buradaki bitki örtüsü yeşerdi, kuş sayısında artış oldu. Göç mevsimi olmasına rağmen başta kuğular olmak üzere birçok kuş türü sulak alanda kalarak göçü erteledi. Yağmurların da başlamasıyla birlikte cennette su bolluğunun daha da artacağı belirtildi. Yetkililer İzmir Kuş Cenneti’ne bir yıldır kesintisiz olarak kanallarla su verildiğini belirtti.