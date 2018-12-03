"Süyleyman Soylu HDP'ye kapak atmaya çalışıyor olabilir"

24 Haziran seçimlerde HDP'den milletvekili adayı olan ve KHK ile ihraç edildikten sonra Ankara Yüksel Caddesi'nde "İşimi geri istiyorum" eylemi yapan sosyolog Veli Saçılık, İçişleri Bakanı Süyleman Soylu'nun "HDP bu milleti kıskanıyor" açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından ironik bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabında HDP'yi dikkatli olmaya çağıran Saçılık, "HDP'ye kapak atmaya çalışıyor olabilir. Hangi partiye hakaret ettiyse, o partiye geçti" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Demokrat Parti Başkanı olduğu dönemde AKP'yi sert sözlerle eleştirmiş, 2012 yılında AKP'ye katılmıştı.