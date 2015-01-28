Suya gizli zam mahkemelik oldu

İstanbul’da 10 metreküpü aşan suya yüzde 30 ve 20 metreküp üzerine yüzde 91’lik fiyat artışı mahkemelik oldu. Tüketici Güvenliği Derneği Başkanı Murat Köse, 7. İdare Mahkemesi’ne kademeli fiyat tarifesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Köse, “İSKİ ‘indirim yaptık’ diyerek zammı sulandırdı. Yine İSKİ’ye göre 4 kişilik ailenin aylık su tüketimi 18 metreküp. İptal edilmezse faturalar kabaracak.” dedi.

Zaman'dan İbrahim Balta'nın haberine göre, İstanbul’da yılbaşından geçerli olmak üzere suya yapılan gizli ve yüksek zam yargıya taşındı. Tüketici Güvenliği Derneği Başkanı Murat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ’nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) sabit fiyat yerine kademeli fiyat tarifesine geçmesi uygulaması hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle mahkemeye başvurdu. Köse’nin açtığı dava 7. İdare Mahkemesi’nde görülecek. İSKİ, 1 Ocak 2105 tarihinden geçerli olmak üzere 4,13 TL/m³ sabit ücretten vazgeçerek kademeli kullanım ücreti tarifesine geçmişti. Buna göre 0-10 metreküp arası yüzde 10,4 indirimle 3,7 liraya çekilirken; 10-20 metreküp arası yüzde 30,75 artışla 5,40 liraya ve 20 metreküp üzeri de yüzde 91,2 artışla 7,90 liraya yükseltildi. Şubat ayında İstanbulluya su faturaları yeni tarifeden gelecek.

Tüketici Güvenliği Derneği (TGDER) Başkanı Murat Köse, İSKİ’nin tarife değişikliği adı altında suya yüzde 30 ve yüzde 91’lik oranda zam yaptığını, bunun iptali ve yürütmesinin durdurulması için İstanbul’daki bütün su aboneleri adına idare mahkemesine başvurduklarını söyledi. TGDER Başkanı Murat Köse’nin açıklamasına göre İSKİ’nin yeni tarifesi İstanbulluların su faturasını kabartacak. İSKİ’nin resmi Twitter hesabı (@iskignmudurluğu) üzerinden paylaştığı Ocak 2015 tarihli verilere göre şehirde kişi başı su tüketim miktarı günlük 0,15 metreküp. Bu durumda 4 kişilik bir ailenin 30 günlük su tüketimi 18 metreküp. Kış aylarında 23 metreküpe kadar çıkabilen bu tüketim miktarı yaz aylarında artarak 25-31 metreküpe yükseliyor. 18 metreküplük suyun fiyatı eski tarifeyle (4,13 TL/metreküp) 74 lira iken, İSKİ’nin ‘indirim yaptık’ dediği yeni tarifeyle 80 lira. İSKİ’nin açıklamasında yer alan 24 metreküplük su kullanım örneğinde ise eski tarifeyle 99 lira olan ücret yeni tarifeyle 122 lira. KDV hariç bu bedeller vergi ve bakım gibi diğer kalemlerin eklenmesiyle faturada daha yüksek hale geliyor.

Tüketici Güvenliği Derneği (TGDER) Başkanı Murat Köse, İSKİ’nin tarife değişikliği adı altında suya yüzde 30 ve yüzde 91’lik oranda zam yaptığını, bunun iptali ve yürütmesinin durdurulması için İstanbul’daki bütün su aboneleri adına idare mahkemesine başvurduklarını söyledi. TGDER Başkanı Murat Köse’nin açıklamasına göre İSKİ’nin yeni tarifesi İstanbulluların su faturasını kabartacak. İSKİ’nin resmi Twitter hesabı (@iskignmudurluğu) üzerinden paylaştığı Ocak 2015 tarihli verilere göre şehirde kişi başı su tüketim miktarı günlük 0,15 metreküp. Bu durumda 4 kişilik bir ailenin 30 günlük su tüketimi 18 metreküp. Kış aylarında 23 metreküpe kadar çıkabilen bu tüketim miktarı yaz aylarında artarak 25-31 metreküpe yükseliyor. 18 metreküplük suyun fiyatı eski tarifeyle (4,13 TL/metreküp) 74 lira iken, İSKİ’nin ‘indirim yaptık’ dediği yeni tarifeyle 80 lira. İSKİ’nin açıklamasında yer alan 24 metreküplük su kullanım örneğinde ise eski tarifeyle 99 lira olan ücret yeni tarifeyle 122 lira. KDV hariç bu bedeller vergi ve bakım gibi diğer kalemlerin eklenmesiyle faturada daha yüksek hale geliyor.

Murat Köse, İSKİ’nin yüzde 10,4 indirim yaptığı 0-10 metreküp arası fiyatı öne çıkarıp ‘indirim yaptık’ derken, yüzde 30 ve yüzde 91 zam yaptığı iki kademeyi yok sayarak “su zammını sulandırdığını” ifade etti. Kuruluşun İstanbul’da 0-10 metreküp arası aylık su kullanan abone oranını yüzde 83 olarak açıkladığını da hatırlatan Köse, “Bu hayatın gerçeklerine uygun değil. İSKİ’nin twitter duyurusuna göre kişi başı günlük tüketim 0,15 metreküp. İstanbul’da aileler ortalama 4 kişilik ve bunların su tüketimleri ortalama 18 metreküp. Dolayısıyla halkın büyük çoğunluğunun kullandığı 10-20 metreküp arası su tüketimine yüzde 30,75’lik zam yapılmıştır. Yaz aylarındaki 20 metreküpü aşan tüketimle zam oranı yüzde 91’e yükselecek. Kamu kuruluşu enflasyonu aşan zam yapamaz. İSKİ geçen yıl her ay su fiyatlarına enflasyon oranında zam yapmıştır. Bu zammın haklı bir gerekçesi olmadığı ve telafisi imkânsız haksızlıklara yol açacağı için İstanbullular adına yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini mahkemeden talep ettik.” dedi.

İSKİ’nin tüketiciye içme suyu sattığını ancak halkın çeşme suyunu içemediğini belirten Köse, yeni zamlı tarifeyle uluslararası hukuka göre bir ihtiyaç ve hak olan suya ödenebilir fiyatla erişim imkanının ortadan kalktığını, bu fiyatlarla insanların ihtiyacının altında su tüketmeye zorlandığını ifade etti. 2002 yılında köprü ve otoyol zamlarının iptal edildiğini hatırlatan Köse, “Enflasyonu ve maliyeti aşan bu zammın da 2002 yılındaki emsali gibi yargıdan geri döneceğine inanıyoruz.” diye konuştu. Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu da, dava dilekçesi verilirken dayanışma için İdare Mahkemesi’ne geldi. TGDER Yönetim Kurulu Üyesi Jale Yanılmaz da eğer zam mahkeme tarafından iptal edilmezse şubat ayında İstanbulluların yüksek su faturaları ile karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.