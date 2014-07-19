Suya hasret İstanbul sağanağın etkisi altında

Güne güneşli başlayan İstanbul saat 09.00'dan itibaren yağışın esiri oldu. Gök gürültülü sağanak yağış Asya ve Avrupa yakasında da etkili oluyor.

İstanbul'da saat 09.00 sıralarında sağanak yağmur başladı. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur şiddetini artırarak devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşandı. Yağışlı hava pazartesiye kadar sürecek.

Yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintileri içinden güçlükle ilerleyebildi. Yazlık elbiseleriyle yağmura yakalananlar sırılsıklam oldu. Vatandaşlar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bağcılar'da yollar göle döndü

İstanbul'da saat 09.00 sıralarında başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak yağmur nedeniyle Bağcılar'da yollar göle döndü. Matbaacılar Caddesi'nde araçlar su birikintileri arasında güçlükle ilerleyebildi. Bir otomobil su birikintisinde kaldı.

İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul’da baraj doluluk oranları alarm veriyor. 2013 Temmuz ayında yüzde 74 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bir sene içinde yüzde 20.34 indi. Barajlar içinde en büyük su kaybı ise Ömerli barajında yaşandı. Ömerli Barajdaki doluluk oranı şu anda yüzde 11. Yüzde 18.29’a inen Alibeyköy barajında ise eskiden suyun bulunduğu bölümlerde inekler otluyor. İstanbul’da matematiksel olarak 63 günlük su kaldı ancak buharlaşma hesaba katıldığında bu süre daha da az olduğu belirtildi.

Ömerli Barajı’nda kilometrelerce karelik alan kurudu

İstanbul’da kurak geçen kışın ardından barajların doluluk oranları kritik sınırlara dayandı. İstanbul barajlarında en büyük su kaybı Ömerli barajında yaşanıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında yüzde 40.44 doluluk oranı bulunan barajın şu an yüzde 11 su bulunuyor. Havadan yapılan çekimlerde ise barajın kaybettiği su miktarı kıyılardaki izlerden çok rahatlıkla görülebiliyor. Barajın Ömerli merkeze yakın bentlerin bulunduğu bölümde ilk bakışta yeterli su varmış gibi gözükse de, kıyıdaki izlerden suların bazı yerlerde 30 ile 50 metre arasında değişen çekildiği gözleniyor. Ömerli barajının TEM karayoluna yakın bölümlerinde ise durum çok daha kötü gözüküyor. Özellikle Emirli köyünün alt tarafında bulunan kilometrelerce karelik bölümde su havzasının tamamen kuruduğu görülüyor. Emirli köyünün üst tarafında bulunan bölümde ise kıyıdaki izlere bakıldığında suyun çekilme oranı zaman zaman 100 metrenin üzerinde olduğu görülüyor.

Alibeyköy Barajı’nda inekler otluyor

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Alibeyköy barajında ise benzer durumlar yaşanıyor. Şu an doluluk oranı yüzde 18.29 olarak kayıtlara geçen barajda su çekilme oranı bazı bölümlerde 100-150 metreyi buluyor. Eskiden metrelerce suyun bulunduğu bölümde ise şu anda inekler otluyor.

Öte yandan barajlardaki hızlı düşüş İSKİ’yi alarma geçirdi. Baraj ve Bentlerin bulunduğu bölümlerde görev yapan güvenlik personeli kalan su stokunun korunması için izinsiz girişlere karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

63 günlük su kaldı

İSKİ verilerine göre şu anda da barajlarda şu an yaklaşık 176 milyon 690 metreküp su bulunuyor. İstanbul’da ortalama günlük su tüketiminin ortalama 2 milyon 434. Ancak şu anda verilere göre İstanbul’a günde 2 milyon 765 bin metreküp su verildiği göz önüne alındığında İstanbul’un 63 günlük suyu kaldığı ortaya çıkıyor. Ancak yoğun sıcaklığın bulunduğu yaz aylarında buharlaşmanın çok olacağı varsayıldığında gün sayısının hızla düşebileceği belirtiliyor.

Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

İstanbul’da baraj seviyeleri son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. 2005 yılında barajların doluluk oranı 76.29 idi. 2007-2008 yıllarında kurak geçen yılın ardından baraj doluluk oranları yüzde 30’lu değerlere düşerken daha sonra yağışların gelmesiyle birlikte artmıştı. 2013 yılında baraj doluluk oranları 73,86 olurken, İSKİ verilerine göre İstanbul’daki şu an ortalama baraj doluluk oranı yüzde 20.34

Barajlarda şu anda doluluk oranı ise söyle;

Ömerli barajı yüzde 11

Papuçdere barajı yüzde 7,73

Sazlıdere barajı yüzde 9,77

B.çekmece barajı yüzde 15.47

Alibeyköy barajı yüzde 18.29

Terkoz yüzde 47.49

Kazandere barajı yüzde 34.47

Elmalı barajı yüzde 32.93

Darlık barajı yüzde 19.58

Istırancalar yüzde 14.63