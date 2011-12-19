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Yaşam

Suya Fatiha imamı yaktı

KKTC’de imamlık yapan Osman Dana, sevgilisinden ayrılan bir gence, okunmuş su verince başı polisle belaya girdi.

19 Aralık 2011 02:00


T24-  KKTC’nin Gemikonağı köyünde imamlık yapan Osman Dana, sevgilisinden ayrılan bir gence, yarım litre şişe suyuna Fatiha ve Felak suresi okuyup verince başı polisle belaya girdi.


Hürriyet'in haberine göre, Akan Aprasoğlu adlı gencin internetten, “Para karşılığı büyü yaptı ancak işe yaramadı” diyerek ihbarda bulunduğu imam KKTC’de günün konusu oldu. KKTC Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay, skandalla ilgili yaptığı açıklamada, büyü yapmanın dinen caiz olmadığını belirtti ve konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlattıklarını açıkladı. Polisin de ayrı bir soruşturma yürüttüğünü duyuran Atalay, gelecek raporlara göre, imam hakkında karar vereceklerini ifade etti.


 

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