Suya Fatiha imamı yaktı



T24- KKTC’nin Gemikonağı köyünde imamlık yapan Osman Dana, sevgilisinden ayrılan bir gence, yarım litre şişe suyuna Fatiha ve Felak suresi okuyup verince başı polisle belaya girdi.



Hürriyet'in haberine göre, Akan Aprasoğlu adlı gencin internetten, “Para karşılığı büyü yaptı ancak işe yaramadı” diyerek ihbarda bulunduğu imam KKTC’de günün konusu oldu. KKTC Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay, skandalla ilgili yaptığı açıklamada, büyü yapmanın dinen caiz olmadığını belirtti ve konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlattıklarını açıkladı. Polisin de ayrı bir soruşturma yürüttüğünü duyuran Atalay, gelecek raporlara göre, imam hakkında karar vereceklerini ifade etti.



