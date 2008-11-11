Suya da zam geliyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), suya ortalama yüzde 4,22 oranında artış öngören yeni tarife hazırlayarak, onay için belediye meclisine gönderdi.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılı Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Teklifleri ve Hizmet Tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarında görüşülmek üzere gündeme alındı.

Hazırlanan su satış tarifelerine ilişkin teklifte, 15 Ağustos 2008’den beri uygulanan su tarifesinde ortalama yüzde 4,22 oranında artış öngörüldü. 1 Ocak 2009’da yürürlüğe girmesi önerilen yeni su tarifesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülüp onaylandıktan sonra kesinleşecek.