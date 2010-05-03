Suya atıp boğulmasını izlediler

T24-

Dün sabah amatör bir balıkçı tarafından fark edilen berber kalfası Volkan Yılmaz’ın cesedi Seyhan Nehri’nden, Deniz Polisi tarafından çıkarıldı. Görevliler, ölen gence ait olduğu belirlenen ve suyun içinde olan bisikleti de çıkardı. Üzerindeki kimlikten adresi belirlenen Volkan Yılmaz’ın babası Hayrettin Yılmaz’a haber verildi. Olay yerine geldiğinde oğlunun cesedi ile karşılaşan Hayrettin Yılmaz, fenalaşarak ailesine cep telefonu ile haber verdi. Berber kalfası gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken polis, Yılmaz’ın ölümünü araştırmaya başladı.



TUZAK KURMUŞLAR

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, Volkan Yılmaz’ın en son birlikte görüldüğü berber çırağı 17 yaşındaki H.D.’yi yakaladı. İddiaya göre H.D., ağabeyiyle arasını açmasına neden olmakla suçladığı Volkan Yılmaz’ı, bir bahane ile Seyhan Nehri yanına getirdiğini, burada kendisini bekleyen ve yaşları küçük olan B.E. ve M.D. ile birlikte suyun içine ittiğini söyledi. Yüzme bilmeyen Yılmaz’ın da boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti. Bunun üzerine polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. H.D. ve arkadaşlarının Yılmaz’ın sudaki çırpınışlarını da seyrettikleri belirtildi.



AİLENİN TEK ÇOCUĞU

Yaşamını yitiren ve ailenin tek çocuğu olan Volkan Yılmaz ise, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Oğlunun çok iyi bir çocuk olduğunu söyleyen baba Hayrettin Yılmaz, cinayet sonrası içinde yanan ateşin ömür boyu sönmeyeceğini söyledi. Yakalananların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyleyen Yılmaz, “Oğlum işyerinden çıktığı zaman doğru eve gelirdi. Kötü bir alışkanlığı yoktu. Ancak kötü arkadaş kurbanı oldu. Berber çırağı ile kumpas kurup oğlumu suya atmışlar. Onun öldüğünü duyunca içimde öyle bir ateş yandı ki ömür boyu sönmez. Katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. (hurriyet)