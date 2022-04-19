Suwen'in halka arz büyüklüğü 425 milyon TL oldu

Halka arz edilen kadın iç giyim perakende markası Suwen’in halka arz edilen 23 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 425 milyon 500 bin TL oldu.

Talep toplama sürecinde halka arz birim hisse fiyatı 18,5 TL olarak belirlenmişti.



TSKB liderliğinde, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleşen halka arzda 71.579 Yurt İçi Bireysel, 75 Yurt İçi Kurumsal ve 5 Yurt Dışı Kurumsal olmak üzere toplam 71.659 yatırımcıdan talep geldi.



Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi.