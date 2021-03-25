Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyi yüzdürmek için çalışmalar sürüyor: "Haftalar sürebilir"

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Süveyş Kanalı'nı karaya oturarak tıkayan dev konteyner gemisini kaldırmak için yapılan çalışmalar üçüncü gününe girdi. Dünyanın ticaret atardamarlarından biri olan kanalın trafiğe tekrar açılması için yerkililerin üzerindeki baskı artıyor.

220 ton ağırlığında ve 400 metre uzunluğundaki Ever Giden gemisinin yüzdürülmesi için çalışmalar gece verilen kısa bir aranın ardından devam etti. Geminin boşaltılması gerekirse çalışmaların haftalara sürebileceğinden korkuluyor

Süveyş Kanalı Kurumu, gemiyi 8 çekici oynatmaya çalışırken kanalı geçici olarak kapattı. Ever Given'ın geçisi kapamasının ardından çarşamba günü güneye doğru yol alan 13 gemi, Ever Given'ın tekrar yüzdürülmesini çevredeki göllerde bekliyor. Öte yandan kanalda birçok geminin rotasına devam edemediği için beklediği belirtildi.

Su altı kazı şirketi Boskalis'in CEO'su Peter Berdowski, olay yerine bir ekip gönderdiklerini ancak gemiyi çekerek yüzdürmenin pek mümkün gözükmediğini, yüksek ihtimalle üzerindeki konteynerlerin indirilmesi gerekeceğini söyledi.