Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor; "Sekiz olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde kum çıkarılması gerek"

Dünya ticaretinin en önemli noktalarından biri olan Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi Ever Given'ı kurtarma operasyonu sürüyor. Geminin oturduğu noktadan çıkarılabilmesi için yaklaşık 20 bin metreküp kumun kaldırılması gerekiyor. Uzmanlar, gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadığı sürece küresel tedarik zincirinin etkileneceği konusunda uyardı.

CNN'de yer alan habere göre, Süveyş Kanalı'nı tıkayarak karaya oturan 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı yük gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Karaya oturan geminin kurtarılması için, geminin çekilmesi, denizin kazınması ya da geminin yükünün hafifletilmesi gibi üç seçenek üzerine odaklanılıyor.

TIKLAYIN - Süveyş Kanalı: Dev gemi Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor?

Geminin bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement isimli şirket, bölgeye gönderdiği römorklarla gemiyi hareket ettirebilmek için yaklaşık 20 bin metreküp kumu denizin derinliklerinden kaldırmaya çalışıyor. Kaldırılması gereken kum miktarı, bir Olimpik yüzme havuzunun yaklaşık sekiz katına denk geliyor.

Konuyla ilgili inceleme yapan gemicilik uzmanları, Ever Given isimli geminin hasar görmediğini ancak karaya vurduğu noktada "kaya kadar sağlam bir şekilde" sıkıştığı gözlemini yaptı.