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Dünya

Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor; "Sekiz olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde kum çıkarılması gerek"

Uzmanlar, kurtarma operasyonu geciktikçe küresel tedarik zincirinin etkileneceğini söyledi

26 Mart 2021 13:05

Dünya ticaretinin en önemli noktalarından biri olan Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi Ever Given'ı kurtarma operasyonu sürüyor. Geminin oturduğu noktadan çıkarılabilmesi için yaklaşık 20 bin metreküp kumun kaldırılması gerekiyor. Uzmanlar, gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadığı sürece küresel tedarik zincirinin etkileneceği konusunda uyardı. 

CNN'de yer alan habere göre, Süveyş Kanalı'nı tıkayarak karaya oturan 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı yük gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Karaya oturan geminin kurtarılması için, geminin çekilmesi, denizin kazınması ya da geminin yükünün hafifletilmesi gibi üç seçenek üzerine odaklanılıyor. 

TIKLAYIN - Süveyş Kanalı: Dev gemi Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor?

Geminin bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement isimli şirket, bölgeye gönderdiği römorklarla gemiyi hareket ettirebilmek için yaklaşık 20 bin metreküp kumu denizin derinliklerinden kaldırmaya çalışıyor. Kaldırılması gereken kum miktarı, bir Olimpik yüzme havuzunun yaklaşık sekiz katına denk geliyor. 

Konuyla ilgili inceleme yapan gemicilik uzmanları, Ever Given isimli geminin hasar görmediğini ancak karaya vurduğu noktada "kaya kadar sağlam bir şekilde" sıkıştığı gözlemini yaptı. 

 

Süveyş Kanalı devre dışı

Geminin karaya oturması sonucu,  dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi olan Süveyş Kanalı, geçici olarak devre dışı kalmış durumda. 
 
CNN'in aktardığı habere göre, 2020 yılı içinde Süveyş Kanalı'ndan toplam 1.17 ton yük taşıyan 18 bin 800'den fazla gemi geçti. 
 
Süveyş Kanalı İdaresi'nden (SCA), şu anda yakıt ve kargo taşıyan en az 160 geminin kanalda tıkalı bir şekilde beklediğini söyledi. Bazı gemilerin ise rotalarını Horn Burnu'na çevirdiği ancak bu değişikliğin onlar için fazladan 3 bin 800 mil ve fazladan 12 saat yol anlamına geldiği belirtildi. 
 
Uluslararası Gemicilik Odası Genel Sekreteri, hasarın küresel tedarik zincirini ciddi anlamda etkileyeceği uyarısında bulundu. 
 
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