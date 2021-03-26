Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor; "Sekiz olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde kum çıkarılması gerek"

Süveyş Kanalı devre dışı
Geminin karaya oturması sonucu, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi olan Süveyş Kanalı, geçici olarak devre dışı kalmış durumda.
CNN'in aktardığı habere göre, 2020 yılı içinde Süveyş Kanalı'ndan toplam 1.17 ton yük taşıyan 18 bin 800'den fazla gemi geçti.
Süveyş Kanalı İdaresi'nden (SCA), şu anda yakıt ve kargo taşıyan en az 160 geminin kanalda tıkalı bir şekilde beklediğini söyledi. Bazı gemilerin ise rotalarını Horn Burnu'na çevirdiği ancak bu değişikliğin onlar için fazladan 3 bin 800 mil ve fazladan 12 saat yol anlamına geldiği belirtildi.
Uluslararası Gemicilik Odası Genel Sekreteri, hasarın küresel tedarik zincirini ciddi anlamda etkileyeceği uyarısında bulundu.