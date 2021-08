Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given için tazminat anlaşmasına varıldı; gemi serbest bırakılacak

Süveyş Kanalı’nda sıkışıp kalan ve birkaç gün kanalda trafiğin durmasına neden olan Ever Given isimli konteyner gemisinin sahipleri ve sigortacıları, Süveyş Kanal Otoritesi’yle geminin kaldığı günlerin tazminatı için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kanal otoriteleri, Ever Given’ın 7 Temmuz’da yola çıkabileceğini duyurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Süveyş Kanal Otoritesi (SCA), 29 Mart’ta sıkıştığı yerden kurtarılan konteyner gemisini ve mürettebatını, gemi sahipleriyle tazminat üzerine yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir gölde tutuyordu.

Japon bir şirketin sahibi olduğu Ever Given, Süveyş Kanalı’nda altı gün boyunca sıkışıp kalmıştı. Geminin kaldığı süreç boyunca küresel ticaret zarar görmüştü.

Süveyş Kanal Otoritesi, gemi sahipleriyle tazminat anlaşmasının çarşamba günü imzalanacağını ve geminin yola çıkışının bir törenle izleneceğini söyledi.

Süveyş Kanal Otoritesi, geminin kurtarılma çalışmaları ve altı gün boyunca yaşanan gelir kaybı karşılığında 916 milyon dolar talep ediyordu. Talep daha sonra 550 milyon dolara düştü.

Geminin sahipleri, Ever Given’ın tazminata alınana kadar tutulmasını mahkemeye taşımıştı. Mısır’daki mahkeme, taraflar arasında anlaşma sağlanmasına süre vermek için duruşmayı 11 Temmuz’a ertelemişti.