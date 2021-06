Süveyş Kanalı krizi: Ever Given gemisi şimdi de borçları nedeniyle "sıkışmış durumda"

Süveyş Kanalı İdaresi, kanalda bir hafta boyunca sıkışıp kalan dev konteyner gemisi Ever Given'ın kurtarma operasyonu ve kanalın kapalı kaldığı bir haftanın geçiş ücretlerini ödemesini bekliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Süveyş Kanalı İdaresi, Ever Given isimli geminin sahibi Japon şirketten, geminin kurtarıldığı operasyon ve kanalın tıkandığı bir haftadan geçiş ücretlerinin karşılanması bekleniyor. Geminin sıkıştığı süreçte yaklaşık 442 gemi kanalda tıkanmıştı.

Mısır devlet televizyonuna konuşan Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, "Gemi şu an haczedilmiş durumda. Hiçbir şeyi ödemeyi istemiyorlar" dedi. Rabie, ödenmesi beklenen miktarı açıklamadı ancak konuyla ilgili kaynakların verilerine göre, beklenen miktarın 900 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Rabie, şirketle müzakerelerin sürdüğünü ekledi.

Ever Given'ın bağlı olduğu şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.