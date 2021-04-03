Süveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı

Süveyş Kanalı yetkilileri, karaya oturan yük gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin yeniden açılmasının ardından kanalın iki yakasında bekleyen tüm gemilerin geçişlerini tamamladıklarını duyurdu.

Ever Given adlı 400 metre uzunluğundaki geminin 23 Mart'ta karaya oturması nedeniyle 400'den fazla gemi kanalın girişinde ve çıkışında mahsur kalmıştı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, deniz trafiğinin artık tamamen açıldığını söyledi.

Yetkililer, yük gemisinin karaya oturmasıyla ilgili soruşturma açtı, ilk bulguların gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Soruşturmanın sonuçlarının ciddi yasal sonuçları olabilir. Taraflar, gemilerine, kanala verilen zararın ve kurtarma operasyonunun maliyetinin karşılanmasını talep ediyor.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan 193km uzunluğundaki kanal küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin yapıldığı geçiş yolunda.

220 bin tonluk Ever Given yük gemisi geçen hafta Pazartesi günü bir dizi römork ve kurtarma gemisi yardımıyla yeniden yüzdürülmüştü. Geminin hareket edebilmesi için altından yaklaşık 30 bin metreküp çamur ve kum çıkarıldı.

Operasyon sayesinde yüzlerce gemi ve milyonlarca ton yük taşıyan kargo gemileri yeniden hareket edebildi.

Taraflar tazminat talep ediyor

Süveyş Kanalı İdaresi'nin açıklamasında Cumartesi günü 4,2 milyon ton kargo taşıyan toplam 85 geminin geçiş yaptığı belirtildi.

Kanal yöneticileri gelecekte benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için deniz yolunun teknik altyapısının geliştirilmesi baskısı altında.

Yetkililer, kanalın tıkanmasından kaynaklı kayıpların telafi edilmesi için en az 1 milyar dolar tazminat talebinde bulunacaklarını ifade etti.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osama Rabie, özel Sada el Balad adlı televizyon kanalına Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gemi sahibi tazminatları ödeyene kadar Ever Given'ın Büyük Acı Göl'den çıkmayacağını söyledi.

Rabie ayrıca geminin kurtarılmasına yardım eden yaklaşık 800 kişinin 'çabaları için ödüllendirilmeleri gerektiğini' ifade etti.

Yük gemisinin teknik yapısından sorumlu şirket Bernhard Schulte, Pazartesi günkü açıklamasında ilk bulguların 'geminin şiddetli rüzgar nedeniyle saptığına' işaret ettiğini söyledi.

Yetkililer olayın mekanik ve motor sorunundan kaynaklanmadığını belirtti.

Rabie ise kazanın ana nedeninin şiddetli rüzgar olmadığına inanıyor ve olayın 'teknik veya insan hatasından kaynaklandığını' savunuyor.

Gazetecilere açıklamasında Rabie, "Süveyş Kanalı hiçbir zaman kötü hava koşulları nedeniyle kapatılmadı" dedi.

Rabie ayrıca geminin boyutlarının bir etken olabileceği iddialarını reddedip kanaldan daha önce, daha büyük gemilerin de geçtiğini söyledi.