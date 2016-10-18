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15 Temmuz Darbe Girişimi

Süvari Giyim'in de bulunduğu 54 şirkete kayyım atandı

Süvari'de çalışan personel sayısı 10o0 civarında, şirketin cirosu ise 150 milyon TL seviyesindeydi

18 Ekim 2016 12:31

Adana'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında 54 şirkete kayyım atandı. Kayyım ataması yapılan şirketler arasında 150 kadar mağazası bulunan Süvari Giyim de bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, örgüte mali destekte bulunduğu belirlenen kent merkezindeki 54 şirkete kayyım atandı. Sahiplerinin bir kısmı firari, bir kısmı ise tutuklu bulunan şirketlere atanan 9 kayyım göreve başladı.

Kayyım atanan yerler arasında, kentte bir çok şubesi bulunan Süvari, Yağmur Mobilya gibi tanınmış şirketlerde bulunuyor. Süvari Giyim'in, 100'ü Türkiye'de olmak üzere toplam 150'ye yakın mağazası bulunuyor.

Süvari'de çalışan personel sayısı 1040 civarında. Şirketin cirosu ise 150 milyon TL seviyesindeydi.

Yarım asırdır sektörde

1967 yılında hazır giyim toptancılığına giren Süvari, 1997 yılından itibaren önemli perakende markalarından biri oldu. Firmanın 8 ülkede 148 mağazası bulunuyor. Süvari, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Irak, Romanya ve Ukrayna'da da faaliyet gösteriyor.

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AdanaFETÖ54 şirketSüvari Giyim

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