Boykot etkisini gösterdi: Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı rekor oranda düştü

Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan'ın Nisan ayında Türkiye'den ithalatı 11 milyon dolarla rekor seviyede düştü. Türkiye'nin ise Suudi Arabistan'dan ithalatı 284 milyon dolarla Mart'ta rekor seviyede yükseldi.

Sözcü gazetesinden Emre Deveci'nin haberine göre Martta Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan ithalatı 284,3 milyon dolarla aylık bazda en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırarken, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı nisanda 11 milyon dolarla 1980’li yıllar sonrasındaki dönem için rekor düşük seviyeye geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,4'lük düşüşle 201 milyon dolardan 11 milyon dolara geriledi.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin Suudi Arabistan'a toplam ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,3'lük düşüşle 1 milyar 12 milyon dolardan 67,4 milyon dolara geriledi.

Boykot 2021'de ağırlaştı

Ekim 2020'den bu yana devam eden boykot 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 23,4'lük düşüşle 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi.

2021'de Ankara'nın diplomatik girişimlerine rağmen boykot ağırlaştı. 2021 Nisan ayında 11 milyon dolarla en düşük rakama ulaştı.

Buna karşılık Suudilerin Türkiye'ye ihracatı artmaya devam ediyor. Bu duruma Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ihraç ettiği petrol- kimya ürünlerinin küresel piyasalardaki fiyat artışı etkili oluyor.

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk üç ayında Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6'lık artışla 441 milyon dolardan 598 milyon dolara yükseldi.