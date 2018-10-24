Suudi zirvesinde 50 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle çok sayıda Batılı ülke ve şirketin üst düzey yöneticilerinin Suudi Arabistan'daki yatırım konferansına katılmamasına rağmen, bugün başlayan konferansta toplam tutarı 50 milyar doları aşan yatırım sözleşmeleri imzalandığı açıklandı. Suudi Arabistan hükümet temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, petrol, doğal gaz ve alt yapı projelerinde sözleşmeler imzalandığı belirtildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, "Çöldeki Davos" olarak anılan konferansı "harika" olarak nitelendirerek, "daha fazla insan, daha fazla para" sözleriyle değerlendirdi.

İmza atan şirketler

Yatırım sözleşmelerine imza atan şirketler arasında Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Hollandalı ham madde ticareti yapan Trafigura, Çin merkezli savunma şirketi Norinco, Fransız petrol şirketi Total ile ABD merkezli petrol arama alanında hizmet veren Schlumberger, Halliburton ve Baker Hughes bulunuyor.

Suudi devlet televizyonu El Ekberiye, enerji alanında faaliyet gösteren Suudi şirketi Aramco'nun toplam 34 milyar doları aşan 15 sözleşme imzaladığını duyurdu. El Ekberiye'nin haberine göre, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Nebil el Amudi, İspanyol bir konsorsiyum ile Mekke-Medine arasında hızlı tren projesinin ikinci aşamasına imza attı.

Siemens sözleşme imzalayamadı

Alman elektronik devi Siemens'de çalışan bir yetkilinin Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre, Siemens CEO'su Joe Kaeser'in başkent Riyad'daki konferansa katılmayarak, milyarca dolar değerinde bir elektrik santrali projesi sözleşmesi imzalama fırsatını kaçırdı. Suudi Arabistan'ın Siemens'e vereceği bu siparişin tehlikeye düşüp düşmediği henüz bilinmiyor. Bloomberg haber ajansı ise sözleşmenin imzalanmasının sadece ertelendiğini iddia etti. Söz konusu projenin Siemens'e 20 milyar dolar kazanç sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İngiltere ve Fransa'dan bakanlar, birçok uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri Riyad'daki yatırım konferansına katılımlarını iptal etmişti.

Başkent Riyad'da bugün başlayan "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansı üç gün sürecek. Ekonomisini petrol ve doğal gaza bağımlılıktan kurtararak, çeşitlendirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan açısından bu yatırım konferansı büyük önem taşıyor.

rtr,dpa/JD,ÖA

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