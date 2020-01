Suudi yetkili "Eski veliaht prensi saraya kapatıldı" iddiasını böyle yalandı: Yüzde 100 doğru değil

ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan veliaht prensi ve eski İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayef'in Suudi Arabistan'dan çıkışının yasaklandığını ve sarayından çıkmasına izin verilmediğini yazdı. Suudi yetkililer ise bu bilginin 'yüzde 100 doğru' olmadığı açıklamasında bulundu.

CNN Türk'te yer alan ahbere göre, New York Times'a konuşan kraliyete yakın Suudi ve ABD'li yetkililer, kısa süre önce görevlerinden azledilen Muhammed bin Nayef'in Cidde'de bulunan sarayından çıkmasına izin verilmediğini söyledi.

New York Times gazetesi, Nayef'e yönelik getirilen sınırlamaların Nayef tarafından yeni veliaht prens Muhammed bin Salman'a yönelik 'olası bir muhalefetin' önüne geçmeyi amaçladığını yazdı.

Reuters haber ajansına konuşan Suudi yetkililer ise bu bilginin 'yüzde 100 doğru' olmadığı açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan Kralı Salman'ın oğlu Muhammed bin Salman, kısa süre önce eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in yerine getirilmişti. Muhammed bin Nayef'in uzun yıllardır sürdürdüğü içişleri bakanlığı görevi de elinden alınmıştı.

Yabancı kaynaklar, Muhammed bin Nayef ile Muhammed bin Salman arasında büyük bir rekabet bulunduğunu ifade ediyor.