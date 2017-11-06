Suudi veliaht prensi yolsuzluk operasyonun sinyallerini aylar önce vermiş

Çeviri - Gonca Tokyol

Suudi Arabistan’da aralarında 11 prens, 4 bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunun başındaki isim olan Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın operasyonun sinyallerini aylar öncesinden verdiği ortaya çıktı.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı da olan veliaht prensin mayıs ayında gerçekleştirdiği bir röportajı yeniden paylaşan Suudi yayın kuruluşu Al Arabiya, Prens Muhammed’in “Yolsuzluk davaları konusunda endişeleniyoruz, suçlu olan herkes cezalandırılacak” ifadelerini aktardı. Haberde, prensin “Yolsuzluğa karışan herkes sorumlu tutulacak. Prens ya da bakan olsalar da kimse yasaların üstünde değildir” dediği de aktarıldı.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan’da dün Kral Salman’ın Prens Muhammed başkanlığında yeni bir yolsuzlukla mücadele komitesi kurulduğunu duyurmasının ardından dünyanın en zengin adamlarından Prens El Velid bin Talal ve eski Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah’ın (Kral Salman tarafından aynı kraliyet kararıyla görevden alındı) da aralarında bulunduğu 11 prens ve 4 bakanın yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilere yönelik suçlamalarla ilgili resmi açıklama yapılmazken; Suudi yayın kuruluşu Al Arabiya ise, 2009'da gerçekleşen Cidde su baskınları ve 2012'deki Mers virüsüyle ilgili yeni soruşturmalar açıldığını duyurmuştu.

Operasyonun hedefi resmi açıklamalarda “yolsuzluk” olarak ifade edilse de, uzmanlar Veliaht Prens Muhammed’in siyasi hakimiyetini artırmak adına bir hamle yaptığını savunuyor. Prensin kendisine yönelik desteği konsolide ettiği ve siyasi rakiplerinden kurtulduğu yorumları yapılırken; Muhammed bin Salman’ın reformlara devam etmek için gücünü pekiştirdiği kaydediliyor.