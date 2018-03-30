T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Veliaht Prens: Muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız

Muhammed bin Selman, Batılı ülkelere İran'a yönelik yaptırımları artırma çağrısında bulundu

30 Mart 2018 21:38

Batılı ülkeleri, Tahran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağıran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran’la askeri çatışmadan kaçınılamaması halinde savaşın ’10-15 yıl içinde muhtemel’ olduğunu söyledi. 

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, ABD'yi ziyaretinde Wall Street Journal gazetesine konuşan MbS lakaplı Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' dedi. 

Hamaney'i 'Ortadoğu'daki yeni Hitler' olarak nitelendirmişti

ABD ziyaretine başlamadan önce CBS'in 60 Dakika programına verdiği mülakatta da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den 'Ortadoğu'daki yeni Hitler' diye söz eden Bin Selman, ''Suudi Arabistan nükleer bombası olsun istemiyor, ama hiç şüphe yok ki, İran nükleer bomba geliştirirse biz de mümkün olduğunca çabuk aynısını yaparız'' diye konuşmuştu.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Veliahtı'nı 'hezeyan içindeki toy bir kişi' diye nitelemişti. Şimdiki halde İsrail, Ortadoğu'da nükleer silah sahibi tek güç konumunda.

ETİKETLER

suudi arabistanmuhammed bin selmanmbsveliaht prenssavaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24