Suudi Veliaht Prens: Muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız

Batılı ülkeleri, Tahran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağıran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran’la askeri çatışmadan kaçınılamaması halinde savaşın ’10-15 yıl içinde muhtemel’ olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, ABD'yi ziyaretinde Wall Street Journal gazetesine konuşan MbS lakaplı Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' dedi.

Hamaney'i 'Ortadoğu'daki yeni Hitler' olarak nitelendirmişti

ABD ziyaretine başlamadan önce CBS'in 60 Dakika programına verdiği mülakatta da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den 'Ortadoğu'daki yeni Hitler' diye söz eden Bin Selman, ''Suudi Arabistan nükleer bombası olsun istemiyor, ama hiç şüphe yok ki, İran nükleer bomba geliştirirse biz de mümkün olduğunca çabuk aynısını yaparız'' diye konuşmuştu.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Veliahtı'nı 'hezeyan içindeki toy bir kişi' diye nitelemişti. Şimdiki halde İsrail, Ortadoğu'da nükleer silah sahibi tek güç konumunda.