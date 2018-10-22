"Suudi şüphelilerden biri Kaşıkçı'nın kıyafetleriyle konsolosluktan çıkarken görüntülendi"

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CNN’e konuşan bir üst düzey Türk yetkili, Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne karıştıkları belirtilen 15 şüpheliden birinin Suudi gazetecinin kıyafetlerini giydiğini ve gün içinde İstanbul’un farklı yerlerindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini söyledi.

Hükümetin yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen kamera kayıtlarına ulaşan CNN, konsolosluğun arka kapısından çıkan adamın Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giydiğini ve takma sakal ile gözlük taktığını aktardı. Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyen adamın, Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü son kez canlı görülmesinden saatler sonra Sultanahmet Camii yakınlarında görüntülendiği kaydedildi.

Türk yetkili: 6 Ekim’deki değerlendirmemiz değişmedi

CNN’e konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyen yetkilinin Mustafa El Madani olduğunu ve Suudi gazeteciyi göndermek için Suudi Arabistan’dan gönderilen ‘infaz timi’nin bir parçası olduğunu söyledi. 57 yaşındaki Madani’nin Kaşıkçı ile aynı boyda ve vücut tipinde olduğu belirtildi.

Üst düzey bir Türk yetkili, Madani’nin Kaşıkçı’nın yerine geçmesi için İstanbul’a getirildiğini savunarak, “Sorgulama için böyle bir şeye ihtiyaç duymazsın. 6 Ekim’deki değerlendirmemiz değişmedi. Bu, önceden planlanmış bir cinayetti ve ceset konsolosluğun dışına çıkarıldı” dedi.

El Madani kimdir?

Mustafa Mohammed M. El Madani, Türk ve ABD basınına yansıyan ve Türk yetkililerin Cemal Kaşıkçı olayına karıştığından kuşkulandığı 15 Suudi Arabistan vatandaşından biri.

1962 doğumlu Madani, Suudi MenoM3ay uygulamasında Suudi istihbaratında görevli bir kişi olarak tanımlanıyor. MenoM3ay, Suudi Arabistan'da telefonla arayanların kimliğini bildiren yaygın bir uygulama.

El Madani medyada yer alan haberlere göre HZSK2 kuyruk numaralı uçakla İstanbul'a 2 Ekim sabaha karşı inen ekip içerisindeydi ve Mövenpick Hotel'de kaldı. 3 Ekim günü sabaha karşı da bir yolcu uçağıyla İstanbul'dan ayrıldı.

*CNN International'ın haberinin İngilizce orijinalini buradan okuyabilirsiniz.