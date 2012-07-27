Suudi kadın sporcu olimpiyatlarda başı açık dövüşecek

Uluslararası Judo Federasyonu Suudi Arabistan olimpiyat takımındaki iki kadın sporcudan birinin judoda başörtüsüz mücadele edeceğini açıkladı.

Federasyon başkanı Marius Vizer'ın açıklamasına konu olan Suudi sporcu Vocdan Ali Seray Abdülrahim Şarkhani 78+ kilodaki ilk maçını 2 Ağustos'ta yapacak.

Suudi kadınlar hicap olarak anılan bir örtünme biçimini kullanıyor ancak judo yetkilileri, boyuna kumaş dolanma olasılığı nedeniyle bunun tehlike yaratabileceğini söylüyor.

Suudi Arabistan kadınların bu tür oyunlara katılmasına ilke olarak karşı çıka geldi.

Ancak 2012 Londra Olimpiyatları'na iki kadın sporcuyla katılan Ortadoğu krallığının kadın oyuncusu ile ilgili açıklama yapan Marius Vizer "Suudi Arabistan'dan gelen sporcu judo ruhuna uygun olarak mücadele verecek, ve bunu hicapsız yapacak" dedi.

Diğer Suudi kadın 800 metre orta mesafede mücaedele verecek.

Suudi Arabistan'da kadınların spor faaliyetlerine katılımı neredeyse bir tabu.

Okullarda kız öğrencilerin beden eğitimi derslerine katılması söz konusu olmuyor.

Bu da, ülkenin olimpiyat oyunlarına gönderecek kadın sporcu bulmasını güçleştiriyor.

Söz konusu kesimler, katılımı olan kadınların "onurlarını koruyacak şekilde" giyinmeleri gerektiğini belirtiyor.

BBC Türkçe