Suudi prensten uyarı: Trump'ın Kudüs kararı radikal gruplar için oksijen

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den bu kente taşıma kararına Suudi Arabistan'dan ilk tepki Prens Turki Faysal El Suud'dan geldi.

Bahreyn'de düzenlenen bir güvenlik konferansında konuşan Prens, Trump'ın kararının radikal gruplar için "oksijen" olacağını söyledi.

Suudi Arabistan Prensi konuşmasında, doğrudan atıfta bulunmadığı bu gruplarla "başa çıkmanın zor olacağı" uyarısında bulundu.

Prens Turki Faysal El Suud 24 yıl boyunca Suudi Arabistan istihbarat servisini yönetmişti.

Konferensı izleyen BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Körfez ülkelerinde, Trump'ın kararının hem İran'ı hem de El Kaide ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü gibi cihatçı grupları güçlendireceğinden kaygı duyulduğunu aktardı.

Bahreyn'deki Manama Diyaloğu Forumu'nda ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley de bir konuşma yapacaktı.

Ancak Haley foruma katılmadı.

Haley Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "ABD'nin açık olanbirşeyi tanıyor: Kudüs, İsrail'in başkentidir" demişti.

ABD'nin İsrail ve Filistinliler arasında kalıcı bir barış için çaba harcama taahhüdünü yineleyen Haley, BM'yi "taraflı olmakla" suçlamıştı.

Amerikan Büyükelçisi ayrıca örgütün, "İsrail'e karşı düşmanlık besleyenlerin merkezlerinden biri olduğunu" iddia etmişti.