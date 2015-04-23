Suudi prensten pilotlara Bentley sözü

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan ve Yemen’deki Şii Ensarullah Hareketi’ni durdurmayı amaçlayan koalisyonun saldırıları sürerken, bir Suudi prens, hava saldırılarına katılan tüm pilotlara Bentley marka araba hediye edeceğine dair söz verdi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Ocak’ta hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni olan Prens El-Velid bin Talal, operasyona katılan 100 pilota araba hediye edeceğini Twitter’dan duyurdu. International Business Times, “Pilotlara 100 Bentley araba hediye etmekten mutluluk duyuyorum” yazan tweet’in daha sonra silindiğini bildirdi.

60 yaşındaki prens, yaklaşık 23 milyar dolarlık servete sahip. Prens El-Velid bin Talal, daha önce de Suudi Arabistan futbol takımına 25 Bentley hediye etmişti.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyonun Yemen saldırılarında sivillerin hedef alındığına sıklıkla dikkat çekilirken, yerleşim bölgelerinin bombalandığı ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.