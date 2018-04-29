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BBC Türkçe

Suudi prenslerin gözaltında tutulduğu lüks otel yeniden açılıyor

Suudi Arabistan'da geçen Kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan onlarca prens ve bakanın tutulduğu lüks otelin yeniden müşteri kabul etmeye başlayacağı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan'da geçen Kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan onlarca prens ve bakanın tutulduğu lüks otelin yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.

200'den fazla prens ve bakan, başkent Riyad'daki Ritz-Carlton oteli başta olmak üzere, bazı lüks otellerde tutuluyordu.

4 Kasım'da prens ve bakanlar, gözaltında tutulmak üzere otele getirildiğinde, oteldeki müşteriler başka otellere aktarılmıştı.

Tutuklulardan bazıları, astronomik maddi cezalarla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında serveti 17 milyar doları aşan ve dünyanın en zenginlerinden olan Prens El Velid de tutuklanmıştı. El Velid hâlâ tutuklu bulunuyor.

3 haftadan fazla gözaltında kalan Prens Miteb ise 1 milyar dolardan fazla para karşılığı serbest bırakılmıştı.

Ritz-Carlton sözcüsü otelin Şubat ayı ortasından itibaren rezervasyon kabul edeceğini, ancak rezervasyonları son anda iptal etme haklarının saklı olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan başsavcısı, onlarca yıldır süren sistematik yolsuzluk ile suistimal edilen miktarın 100 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan halkının çoğunluğu, ülkenin petrol gelirlerinin halka daha adaletli dağıtılabileceği beklentisiyle yolsuzluk operasyonlarına destek vermişti.

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