Suudi prensin Türkiye tatili sona erdi, 300 valizle geldi, 800 valizle gitti!

Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, Bodrum tatilini tamamladı. 300 valizle gelen prens ve ailesi yaklaşık 800 valiz ile ülkelerine dönüş yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; prensin beraberinde götürdükleri arasında 30 bisiklet ve 2 langırt masası da var.

Tatili boyunca bisiklete binen, su sporları yapan ve Bodrum'u havadan gezen prens, geçen gün Bodrum'dan ayrıldı. Bir kamyon eşya ile gelen prens, gidişinde 2 kamyon eşya götürdü.