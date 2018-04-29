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BBC Türkçe

Suudi prens Yemen sınırındaki helikopter kazasında hayatını kaybetti

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Suudi Prens Mansur bin Mokren'in Yemen sınırındaki bir helikopter kazasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-Ekhbariya, Suudi Prens Mansur bin Mokren'in Yemen sınırındaki bir helikopter kazasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Asır Eyaleti'nin vali yardımcısı olan Mansur bin Mokren, eski veliaht prenslerinden Mukrin el-Suud'un da oğluydu.

Ne kazanın nedeniyle ilgili, ne de helikopterde bulunan diğer yetkililerin durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Yerel gazete Okaz, helikopterin tam Yemen sınırındaki Sabha kasabası yakınlarında dolandığı sırada düştüğünü bildirdi.

Kaza, ülkedeki büyük yolsuzluk operasyonu ve Yemen'den atılan bir füzenin başkent Riyad'daki uluslararası havaalanı yakınlarında durdurulması gelişmelerinin hemen akabinde yaşandı.

Suudi Arabistan, Yeme'deki Husi isyancılarına yönelik operasyon yürüten uluslararası koalisyon güçlerine öncülük yapıyor.

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