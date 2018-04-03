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Deutsche Welle

Suudi Prens: İsraillilerin kendi toprağına sahip olma hakkı var

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsraillilerin kendi topraklarında yaşama hakkı olduğunu söyledi. Selman'ın açıklamaları, son dönemdeki Tel Aviv-Riyad yakınlaşmasının yeni bir işareti olarak görülüyor.

03 Nisan 2018 12:00

Amerikan dergisi The Atlantic'in genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg'e röportaj veren Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in kendi topraklarına sahip olma hakkı bulunduğunu söyleyen ilk üst düzey Suudi yetkili oldu.

Suudi Arabistan'ın fiili lideri olarak kabul edilen Prens Selman, "Yahudi halkının en azından atalarından kalan vatanlarının bir kısmında bir ulus devlete sahip olma hakkı olup olmadığını" soran Goldberg'e şu yanıtı verdi:

"Ben hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğuna inanıyorum. Ama herkes için istikrarı güvence altına alacak ve ilişkileri normalleştirecek bir barış anlaşmasına sahip olma zorunluluğumuz var."

Üç haftalık ABD turunu sürdüren Selman, "Filistin halkının hakları ve Kudüs'teki kutsal caminin akıbeti konusunda dini kaygılarımız var. Duruşumuz bu. Diğer haklara karşı bir itirazımız yok" diye ekledi.

Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un 32 yaşındaki oğlu Selman, "İsrail'le paylaştığımız birçok çıkar var. Ve barış olursa, İsrail ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında da çok fazla çıkar olacaktır" dedi.

Suudi Arabistan-İsrail ilişkileri

Suudi Arabistan ve İsrail'in arasında hâlen resmi olarak diplomatik ilişki bulunmuyor. İlişkilerin düzeltilmesi konusunda İsrail'in 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği topraklardan çekilmesini şart koşan Riyad yönetiminin bu tutumu uzun yıllardır değişmedi.

Ancak ABD'nin önemli müttefikleri arasında yer alan bu iki ülkenin de İran'ı en büyük dış tehdit olarak görmesinin, Riyad-Tel Aviv yönetimlerini birbirine yaklaştırdığı yorumları yapılıyor.

İki ülke son yıllarda ilişkilerini geliştirme konusunda bazı adımlar da attı.

Suudi Arabistan İsrail'e yapılacak bir ticari uçuş için geçen ay ilk kez hava sahasını açtı. İki yıl süren uğraşlar neticesinde gelen bu karar, İsrail tarafından tarihi bir adım olarak nitelendirilip takdir edilmişti.

Geçen Kasım ayında da İsrail'den bir kabine üyesi, Suudi Arabistan ile gizli temaslar yürütüldüğünü ifşa etmişti. Bu açıklama, iki ülke arasında bazı konularda gizli anlaşmalar yapıldığına dair yıllardır ortaya atılan iddiaları güçlendirmişti.

DW,AFP,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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