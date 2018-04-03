T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Prens: İsrail'in bir anavatana sahip olma hakkı var

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan (DHA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin İsrail politikasını, “İsrail’in bir anavatana sahip olmaya hakkı var” diyerek değiştirdi

03 Nisan 2018 15:22

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan (DHA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin İsrail politikasını, “İsrail’in bir anavatana sahip olmaya hakkı var” diyerek değiştirdi.
Suudi Arabistan ve İsrail arasında henüz resmi diplomatik ilişkiler kurulmamış olmasına rağmen, geçen yıllar içinde iki ülke arasındaki bağlar, kapalı kapılar ardında yaşanan gelişmelerle, güçleniyor.
İki ülke de İran’ı en büyük dış tehdit ve ABD’yi bir müttefik olarak görürken, radikal İslamcı teröristlerin oluşturduğu tehdidi ciddiye alıyorlar.
İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginlikler, Suudi Arabistan’ın Filistin’in bağımsızlığını desteklemesi sebebiyle iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin kurulmasına engel oluyor.
Veliaht prens Muhammed bin Selman’ın bir ABD yayınına verdiği bir röportajda, Yahudilerin bir ulus devlete ya da en azından atalarından kalan bir anavatana sahip olma hakkı sorulduğunda verdiği “Bence Filistin’in de İsrail’in de bir anavatana sahip olma hakkı var. Bölgede istikrar ve normal ilişkiler için bir barış anlaşmasına ihtiyaç var” cevabı, 2002 yılından bu yana Arap Barış Girişimi ana sponsoru olan Suudi Arabistan’ın, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayı sonlandırmak için iki ülkeli bir çözüm arayışını destekliyor.
İsrail’in Filistinlilerle birlikte yaşamasında, Mescid-i Aksa’nın korunması koşuluyla, hiçbir sorun görmediğini söyleyen Selman, “Kudüs’te yer alan kutsal cami ve Filistin halkının geleceği haricinde bir endişemiz ya da hiçbir halka bir herhangi bir itirazımız yok” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHASuudi Arabistan Veliaht Prensi MuhammedSelmanSuudi ArabistanABDyiFilistinSuudi Arabistanın FilistininVeliahtMuhammedSelmanınABDYahudilerinFilistininBölgedeArap Barış GirişimiSuudi Arabistanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24