Suudi Prens hizmetçisini boğdu

T24- Suudi Prens Saud Abdulaziz Bin Nasir Al Saud, hizmetçisi ve aynı zamanda sevgilisi olan Bandar Abdulaziz'i boğarak öldürdü. Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.



Londra’nın ünlü semtlerinden Mayfair’deki 5 yıldızlı Landmark otelde kalan Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz Al-Suud’un torunu Prens Saud Abdulaziz Bin Nasir Al Saud, hizmetçisi ve aynı zamanda sevgilisi olan 32 yaşındaki Bandar Abdulaziz’i boğarak öldürmek suçundan Ağır Ceza Mahkemesi’nde (Old Bailey) hakim karşısına çıkarıldı.



Mahkemede öne sürülen iddialara göre, hizmetçisine haftalarca fiziksel saldırı ve cinsel tacizde bulunan Prens Al Saud, 5 Şubat günü aşırı alkol aldıktan sonra Kral dairesinde birlikte kaldığı Abdulaziz'i yumruklayarak dişlerini ve kafasını kırdı. Öfkesi dinmeyen Prens, art arda gelen sert yumruk darbeleri sonucu kanlar içinde kalan uşağının boynunu kırdıktan sonra boğarak öldürdü.



DHA'nın haberine göre; kan izlerini temizledikten sonra otel görevlileri ve polise haber veren Saud, olay yerine gelen polislere uşağının sokakta yürürken soyulduğunu ve darp edildiği söyledi.



Güvenlik kameralarında ortaya çıktı



Güvenlik kameralarına yansıyan darp görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra ise ifadesini değiştirerek, cinayeti itiraf etti.



22 Ocak tarihli görüntülerde Suudi Prens, sevgilisini asansörde döverken görülüyor. Prens Al Saud'un, Bandar Abdulaziz'in öldüğü 5 Şubat gecesi de sevgilisini dövdüğü ifade edildi.



Polis, eşcinsel olduğunu kabul etmeyen Prens’in bilgisayarında yaptığı incelemede, eşcinsel mesajların yanı sıra çok sayıda eskort ajansının internet adreslerini tespit etti.



İfadelerine başvurulan Brezilyalı eskort ile eşcinsel masör de, polise verdikleri ifadede, Prens'in odasında seks yaptıklarını itiraf etti.



Prens’in yargılanmasına devam ediliyor.



