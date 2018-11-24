Suudi Prens Al- Faysal: CIA raporuna güvenilemez

T24 Haber Merkezi

Suudi prenslerinden Turki Al- Faysal, CIA'ın Kaşıkçı cinayeti hakkında hazırladığı raporun güvenilir bir kaynak olmadığını belirtti.

ABD basınının iddialarına göre CIA raporunda veliaht prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle direkt olarak bağlantısı olduğu yazıyordu, ABD Başkanı Donald Trump ise bunu yalanlayarak raporda bununla ilgili kesin bir ifade bulunmadığını belirtmişti.

Reuters'ın haberine göre Prens Faysal yaptığı açıklamada " CIA bu tür durumlarda doğruluk ve kesinlik konusunda çok da başarılı değil. Bunun birçok örneği var" ifadelerini kullandı. Suudi Prens 2003'te CIA'in Irak'ın elinde kimyasal silahlar olduğuna dair hazırladığı raporun doğruyu yansıtmadığını ve bunun bir şavaşa neden olduğunu söyledi. Faysal, ayrıca geçmişte yaptığı hatalardan dolayı CIA'in yargılanması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Suudi hanedanının bir ferdi olan Al-Faysal, daha önce istihbarat yöneticiliği yapmış ve ayrıca Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.