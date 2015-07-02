T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Prens, 32 milyar dolarlık servetinin tamamını bağışlayacak

60 yaşındaki Prens, bağılanan paranın 'kadınları güçlendirmek' için de kullanılacağını söyledi

02 Temmuz 2015 11:31

Suudi Arabistanlı işadamı Prens El Velid bin Talal, 32 milyar dolarlık servetinin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

60 yaşındaki Prens, dünyanın en zengin insanlarından biri.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Bin Talal, bu kararında 1997'de Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından 1997'de kurulan Gates Vakfı'ndan esinlendiğini söyledi.

El Velid bin Talal, paranın "kültürel anlayışı geliştirmek", "kadınları güçlendirmek" ve felaketten etkilenenlere yardım etmek için kullanılacağını söyledi.

Bill Gates Prens'in kararını övdü ve bunun "Hayır projelerinde çalışan herkes için bir ilham kaynağı olduğunu" söyledi.

 

Prens zenginler listesinde 34'üncü sırada

 

Prens, dünyanın en zenginleri listesinde 34'ncü sırada bulunuyor.

Para Bin Talal'ın hayır kurumu "Alwaleed Philanthropies" üzerinden harcanacak. Prens'in daha önce bu vakfa toplam 3.5 milyar dolar bağışladığı belirtiliyor.

Suudi Hükümeti'nde resmi bir görevi olmayan Prens, yatırım şirketi Kingdom Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı.

Bu şirketin Four Seasons, Fairmont and Raffles" otelleriyle, News Corp, Citigroup, Twitter ve Apple'da hisseleri var.

Kişisel servetini bağışlayacağını söyleyen Bin Talal, kararının şirketi etkilemeyeceğini vurguladı.

 

ETİKETLER

suudi prensprens el valid bin talal32 milyar dolarservetbağışlayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24