Suudi Prens, 32 milyar dolarlık servetinin tamamını bağışlayacak

Suudi Arabistanlı işadamı Prens El Velid bin Talal, 32 milyar dolarlık servetinin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

60 yaşındaki Prens, dünyanın en zengin insanlarından biri.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Bin Talal, bu kararında 1997'de Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından 1997'de kurulan Gates Vakfı'ndan esinlendiğini söyledi.

El Velid bin Talal, paranın "kültürel anlayışı geliştirmek", "kadınları güçlendirmek" ve felaketten etkilenenlere yardım etmek için kullanılacağını söyledi.

Bill Gates Prens'in kararını övdü ve bunun "Hayır projelerinde çalışan herkes için bir ilham kaynağı olduğunu" söyledi.

Prens zenginler listesinde 34'üncü sırada

Prens, dünyanın en zenginleri listesinde 34'ncü sırada bulunuyor.

Para Bin Talal'ın hayır kurumu "Alwaleed Philanthropies" üzerinden harcanacak. Prens'in daha önce bu vakfa toplam 3.5 milyar dolar bağışladığı belirtiliyor.

Suudi Hükümeti'nde resmi bir görevi olmayan Prens, yatırım şirketi Kingdom Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı.

Bu şirketin Four Seasons, Fairmont and Raffles" otelleriyle, News Corp, Citigroup, Twitter ve Apple'da hisseleri var.

Kişisel servetini bağışlayacağını söyleyen Bin Talal, kararının şirketi etkilemeyeceğini vurguladı.