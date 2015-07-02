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Dünya

Suudi prens, 32 milyar dolarlık servetini hayır işlerine bağışlayacak

Prens Alwaleed bin Talal, bağış kararını alırken Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan etkilendiğini söyledi

02 Temmuz 2015 00:56

Suudi Arabistanlı milyarder Prens Alwaleed bin Talal, 32 milyar dolarlık kişisel servetini, bağışlayacağını açıkladı. Yardımların Alwaleed Philanthropies Vakfı üzerinden üzerinden yapılacağını belirten bin Talal, bu kararı alırken Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan ilham aldığını söyledi.

Riyad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan bin Talal, yardımların kültürler arası köprüler kurmak, toplulukları geliştirmek, kadınları güçlendirmek, gençlere olanak sağlamak hastalıkları yok edecek ve refahı artıracak başlıklarda kullanılacağını açıkladı.

 

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Alwaleed Bin Talalsuudi prensmalvarlığını bağışlıyor

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