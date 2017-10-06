Suudi Kralı’nın altın merdiveni bozuldu

Özge Düzgün, İstanbul, 6 Ekim, (DHA)- Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz’in Rusya ziyaretinde uçaktan inerken “altın kaplı” olduğu belirtilen yürüyen merdiveni bozuldu. Yürüyen merdivenini yanına alarak Moskova’ya ilk kez bir ziyaret düzenleyen Kral Salman’ın “altın kaplı” merdiveni uçağa yanaştırıldı, kapı açılıp kral yürüyen merdivene adımını attı ve üzerindeyken merdiven bozuldu: Kral Salman kalan basamakları yürüyerek inmek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

Kralın uçaktan inişi

Merdivenin durması

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