Suudi Kralı Türkiye'ye 15 milyar dolar mı getirdi?

T24 - Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan'ın "Suudi Arabistan Kralı'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında 15 milyar dolar nakit para getirdiği" iddialarına önce Merkez Bankası, sonra Başbakan ve Maliye Bakanı yanıt verdi.





Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan’ın, “Suudi Arabistan Kralı Türkiye’yi iki defa ziyaret etti. Bunlardan birinde de Türkiye’ye nakit para getirdi” iddiası, günün en çok konuşulan konularından olurken bu iddialar arasında gelen paranın 15 milyar dolar olduğu da var. Kral Abdullah’ın 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşen iki ziyaretini kasteden Kaplan, bu ziyareti, “Bugüne kadar yaşanmamış bir ziyaret zinciriydi bu” şeklinde tanımladı.







Durmuş Yılmaz: Peri masalı







“Aynı dönem ABD’nin, Türkiye’deki finans sistemini zorlayan bir müdahalesi de vardı. İşte o dönemde Türkiye’ye Suudi Arabistan’dan 15 milyar dolar geldi. Bu para akışının ayrıntılarını bilmiyorum ama tabii ki Kral Abdullah bu parayı ‘Türkiye ekonomik krize girmesin’ diye vermemiştir. Mutlaka iki ülke arasında yapılan görüşmeler vardır. Bu görüşmeler sonrasında bu büyük meblağ Türkiye’ye girmiştir. 2006 Haziran ayında Türkiye ekonomik krizden döndü. Büyük bir kriz vardı’’ diyerek, Kral Abdullah’ın getirdiği paranın Türkiye’yi büyük bir krizden kurtardığını iddia eden Kaplan’ın açıklamaları konunun Kamu’daki muhataplarının da dilindeydi bugün.





Paranın Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yanında geldiğini iddia eden Kaplan’ın açıklamalarına bugün hem Merkez Bankası Başkanı hem de Maliye Bakanı’ndan oldukça ilginç cevaplar geldi.





Önce Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, HT Ekonomi’nin iddialarla ilgili sorusuna, “Bunlar peri masalı” yanıtını verdi. Yılmaz, ''15 milyar dolar eğer bütün kupürlerden oluşsa, 100'lük, 50'lik, 20'lik, 10'luk, 5'lik, Merkez Bankası 4 bin 400 elemanıyla 6 ay hiçbir iş yapmasa bunu saymaya çalışsa, bunu sayamaz'' dedi.







Mehmet Şimşek: Kimse 15 milyar doları uçakla taşımaz







Ardından bir dönem Merrill Lynch’te üst düzey yöneticilik yapmış olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kaplan’ın iddialarını benzer bir cevapla yalanladı. Şimşek, “Türkiye bir hukuk devletidir. Hiç kimse 15 milyar doları nakit olarak uçaklarla, kamyonlarla taşımaz. Bu tamamen bir hikaye" dedi. "Ben yıllarca finans sektöründe çalıştım. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar gibi ülkelerde para yönetimini yapanların, New York, Londra'daki profesyonellerden hiçbir farkı yoktur. Onlar Türkiye'ye yatırım yapmak isterlerse o yatırım kanalları bellidir. Hiç kimse böylesine büyük meblağ paraları, hele böyle profesyonel ülkelerden nakit olarak getirmez " açıklamasında bulundu.







Erdoğan: İddialar tamamen yalan







Tartışmaya akşam saatlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan,

"Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar geldiği ve bu paranın portföy yatırımları ve mevduatta artışa neden olduğuna dair iddialar tamamıyla yalandır. Bunların aslı astarı yoktur. Bu yalanlara lütfen prim vermeyin" dedi.







Merkez Bankası: Kaplan’ın iddiası doğru değil







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün o dönemde, Kral Abdullah’ı kaldığı otelde nezaket ziyaretine bunu gerekçe gösteren Kaplan’ın bu sözleri, Türkiye’de para musluğunun başında bulunan iki isim tarafından tashih edilmiş oldu. Bir üçüncü açıklama ise doğrudan Merkez Bankası yetkililerinden Haberturk.com’a geldi. Merkez Bankası yetkilileri, bahse konu ziyaretlerin olduğu dönemlerle ilgili verilerin Merkez Bankası tarafından incelendiğini söyleyerek, “15 milyar dolar” iddialarına yanıt verdi.





Bahsi geçen dönemde Kaplan tarafından ortaya atılan rakamların, iki açıklaması olduğunu söyleyen Merkez Bankası, “O dönemde dolar kuru yaşanan bazı çalkantılar nedeniyle 1.30 TL’den 1.75 TL’ye çıkmıştı. Döviz tevdiat hesapları da bu dolar kuru artışından etkilendi” diyor. O tarihte bankalardaki mevduatın üçte birinden fazlasının yabancı para cinsinden olduğunu hatırlatan Merkez bankası, “Döviz kuru artınca, TL karşılığı mevduat artmış gözüküyor” açıklaması yapıyor. Benzer bir durumun portföy yatırımlarında da gerçekleştiğini söyleyen Merkez Bankası, portföy yatırımlarında yaşanan artışın ise hisse senedi fiyatlarında yaşanan yükselişten kaynaklandığını belirterek rakamlardaki değişimi şöyle izah ediyor: Portföy yatırımlarındaki artışın büyük bölümü, yeni para girişinden değil, İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır. 2006-2007 arasında portföy yatırımında meydana gelen 36 milyar ABD doları artışın yaklaşık yüzde 80'i hisse senedi fiyatlarındaki artıştan meydana gelmiştir”.





Yani bu açıklamalara göre, fiyat değişiminden arındırılmış rakamlarla Türkiye’ye bahsedilen dönemde giren net para miktarı 2.8 milyar dolarla sınırlı kaldı. Rakamlardaki artışın fiyat artışlarından kaynaklanan bölümü ise 33.4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.





