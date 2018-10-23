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Suudi Kralı Selman'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmüştü

23 Ekim 2018 18:04

Suudi Arabistan Kralı Selman bin AbdulazizCemal Kaşıkçı Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumlu olanların cezalandırılacağını söyledi.

Kral Selman, "Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerden hesap sorulacak. Ölümünden sorumlu olanlar ve görevini yerine getirmeyenler, kim olursa olsun hesap verecek" ifadelerini kullandı.

"Arbedede öldü"

Suudi Arabistan, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

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