Suudi Kralı, gazeteciyi tokatlayan protokol müdürünü görevden aldı

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, bir foto muhabirini tokatladığı gerekçesiyle Kraliyet Ailesi Merasim Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman el-Tabîşî'yi görevinden aldı.

Yavuz Acar’ın Cihan’da yer alan haberine göre, Kral Selman Bin Abdülaziz, bir foto muhabirini tokatladığı gerekçesiyle Kraliyet Ailesi Protokol Müdürü Muhammed Bin Abdurrahman el-Tabîşî'yi görevinden alarak yerine Halit Bin Salih el-Abbad'i atadı. İddiaya göre Kral Selman, protokol müdürünü, Fas Kralı'nın karşılama törenleri sırasında bir foto muhabirine tokat atmasından hemen sonra görevinden aldı.

Olayın ardından sosyal paylaşım siteleri, Kral Selman Bin Abdülaziz'in Fas Kralı 6. Muhammed ile tokalaştığı anın videosunu paylaştılar. Yayınlanan görüntüde el-Tabîşî'nin gazeteciyi tartakladığı görülüyor.

Öte yandan Suudi Kralı, geçtiğimiz günlerde de bir kişi ile sözlü tartışmaya girdiği için sağlık bakanını görevden almıştı.