Suudi kral Selman tahtı bırakıyor mu?

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud gelecek hafta tacını 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’a devredeceği iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kral Salman bundan sonra siyasette İngiltere’deki Kraliçe gibi bir rol alacak ve yalnızca "Kutsal Tapınakların Koruyucusu" unvanını kullanmaya devam edecek.

Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın Suudi Arabistan’da 40’ta fazla prens ve hükümet yetkilisini yolsuzluk soruşturmasında tutuklamasının ardından Suudi Kraliyet ailesinden yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan kişiler lüks Ritz Carlton otelinde yerde matraslarda yatarken fotoğraflanmışlardı.

Gerçekleşecek görev devrinin ardından yeni kral Bin Salman’ın Suudi Arabistan’ın bölgedeki ezeli rakibi petrol üreticisi İran’a ilişkin politikalara odaklanacağı belirtiliyor. (DHA)